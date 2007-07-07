اتوبوس آموزش های مهارتی در روستاهای آمل به راه افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خالقی ظهر امروزدر مراسم نمادین این مراسم در بخش دابودشت آمل اظهار داشت: تمامی مدت زمان آموزش این دوره ها برای داوطلبان روستایی رایگان است.

وی با بیان اینکه این آموزش در قالب طرح هجرت در حال اجراست، افزود: استقبال روستاییان از اجرای این طرح در آمل بسیار چشمگیر بوده است.

خالقی هدف از اجرای این طرح را ایجاد زمینه برای کسب مهارت های لازم برای اشتغال آینده جوانان روستایی بیان و تصریح کرد: در سال گذشته از 165 نفر پیش بینی شده این مرکز برای آموزش بیش از 270 نفر آموزش دیدند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آمل، تعهد امسال این مرکز برای آموزش مهارت های شغلی روستاییان را 350 نفر اعلام کرد و تاکید کرد: با فراهم شدن امکانات و تخصیص اعتبارهای لازم این مرکز توان آموزش بیش از 500 نفر را دارد.

خالقی، آموزش کامپیوتر، لوازم خانگی، برقی، ساختمانی و آموزش خیاطی را از برنامه های اولیه طرح هجرت در روستاییان عنوان و تاکید کرد: در پایان هر دوره مدرک رسمی فنی و حرفه ای به داوطلبان پس از اتمام دوره اعطا می شود.

به گفته وی داوطلبان با این مدرک می توانند در واحدهای تجاری و تولیدی که درخواست جذب نیرو کنند به کار گرفته شوند.

خالقی یادآور شد: شوراها، دهیاری ها و پایگاه های مقاومت بسیج روستاها می توانند با درخواست از مرکز فنی و حرفه ای این طرح را در قالب برنامه تنظیمی در روستاها داشته باشند.

