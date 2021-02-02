مردم خریدهای نوروزی خود را به روزهای آخر سال موکول نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی بنا در تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته با شناسایی و بستری ۲۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان اردبیل شمار بستری شدگان به ۱۸۸ بیمار رسید.

وی با درخواست از مردم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی تا ریشه کنی کامل ویروس کرونا، افزود: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شاهد افزایش تردد در خیابان‌ها و شلوغی مراکز خرید هستیم که خواهش می‌کنیم شهروندان خریدهای نوروزی خود را حدالامکان تعطیل، تعدیل و یا حداقل به روزهای پایانی موکول نکنند.