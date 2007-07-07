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۱۶ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۰

فیلم تلویزیونی "زائر" کلید خورد

فیلم تلویزیونی "زائر" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مسعود آب‌پرور 14 تیر ماه در میدان هرندی در تهران کلید زده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت خبری سیما فیلم اعلام کرد، داستان این فیلم درباره مردی به نام رضا با بازی حمیدرضا پگاه است و به رویاهای او پس از آزادی از زندان می‌پردازد. در این فیلم حمیدرضا پگاه، مینا لاکانی، مهدی میامی، رحمان باقریان، فریده سپاه‌منصور و محمدرضا داوودنژاد به ایفای نقش پرداختند.

در این پروژه محمود محمد طائمه مدیرتولید، سیدمحسن اورنگ دستیار اول کارگردان و مدیربرنامه‌ریزی، اصغر آبگون مدیرصدابرداری، زهرا غلامی منشی صحنه، غلامرضا جهانمر طراح چهره‌پردازی و نوید فرامرزی طراح صحنه و لباس همکاری دارند. فیلم تلویزیونی "زائر" در مرکز سیما فیلم تولید می‌شود.

کد مطلب 513732

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