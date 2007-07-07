فیلم تلویزیونی "زائر" کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت خبری سیما فیلم اعلام کرد، داستان این فیلم درباره مردی به نام رضا با بازی حمیدرضا پگاه است و به رویاهای او پس از آزادی از زندان می‌پردازد. در این فیلم حمیدرضا پگاه، مینا لاکانی، مهدی میامی، رحمان باقریان، فریده سپاه‌منصور و محمدرضا داوودنژاد به ایفای نقش پرداختند.

در این پروژه محمود محمد طائمه مدیرتولید، سیدمحسن اورنگ دستیار اول کارگردان و مدیربرنامه‌ریزی، اصغر آبگون مدیرصدابرداری، زهرا غلامی منشی صحنه، غلامرضا جهانمر طراح چهره‌پردازی و نوید فرامرزی طراح صحنه و لباس همکاری دارند. فیلم تلویزیونی "زائر" در مرکز سیما فیلم تولید می‌شود.