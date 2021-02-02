قوه قضاییه برای احیای ۲ کارخانه راکد ورامین ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی پیش از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه کارگری ستاد دهه فجر ورامین در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تولید کنندگان در صف مقدم جنگ اقتصادی با دشمن قرار گرفته‌اند اظهار داشت: طی ۴۰ هفته اخیر که با تولیدکنندگان شهرستان دیدار داشتم به همه آنان عرض ارادت و خداقوت گفتن و از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفته‌ام.

وی با تقدیر از برخی از مسئولین در حمایت از تولید گفت: باید برای قشر کارگر گام برداشت و نباید در این راه سنگ اندازی کرد چرا که میزان حمایتی که تاکنون از تولید انجام گرفته کافی نیست و باید تمام تلاش‌ها برای حمایت و رونق تولید فراهم شود.

امام جمعه موقت ورامین بیان داشت: در تریبون‌های مختلف زبان به گلایه و انتقاد از راه و جاده نامناسب شهرک صنعتی سالاریه گشوده ایم، اما گویی در این خصوص هیچ گوش شنوایی وجود ندارد تا به کی فریاد بزنیم و هیچکس نشنود این وضعیت زیبنده رزمندگان صف جنگ اقتصادی نیست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان داشت: در حال حاضر شهرک صنعتی خیرآباد از آب شرب بی بهره مانده است و ۷۰۰ واحد صنعتی نیز گاز ندارند، این وضعیت باید اطلاع رسانی شود، اصحاب رسانه و تمام کسانی که حلقه اتصال مردم و مسئولین هستند، باید این وضعیت را رسانه‌ای کنند تا استاندار تهران برای رفع این مشکلات در این شهرک‌ها حاضر شود.

محمودی به وضعیت نابسامان دو کارخانه قدیمی ورامین نیز اشاره کرد و اظهار داشت: کارخانه قند و وارنای ورامین نیازمند توجه هستند و در این خصوص از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم برای رفع مشکلات این دو کارخانه ورود کند.