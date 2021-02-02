۳۱۵۱ نفر به دلیل ابتلا به کرونا در استان فارس جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح الله حسینی بعد از ظهر سه شنبه با حضور در استودیو سلامت فارس در جمع خبرنگاران و اعلام آخرین آمارهای مربوط به کرونا ویروس در استان فارس گفت: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، ۵۹۴ هزار و ۴۳۲ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۱۶۸ هزار و ۳۷۵ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۱۸ هزار و ۴۴۱ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد هزار و ۴۷۷ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۱۶۹ هزار و ۸۵۲ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

او مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم که هم اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند را نیز ۵۶۱ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۹۲ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه همچنین از بهبودی ۱۶۳ هزار و ۴۹۷ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

دکتر حسینی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بار دیگر با افزایش آمارها مواجه هستیم، این را زنگ هشداری برای اوج گیری دوباره بیماری در استان و تهدید جدی سلامت خانواده‌ها دانست و از عموم مردم استان خواست تا این موضوع را جدی بگیرند.

او با تاکید بر نقش سازنده مردم در حفظ سلامت جامعه، پرهیز از برگزاری و شرکت در مهمانی‌ها، پرهیز از سفرهای غیرضروری و حفظ فاصله فیزیکی از دیگران را در این زمینه مؤثر دانست.