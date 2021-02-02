  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۲

توسط انتشارات «راه یار»؛

«سرت را به خدا بسپار» منتشر شد/ فرمانده‌ای که جنگ، دانشگاهش بود

«سرت را به خدا بسپار» منتشر شد/ فرمانده‌ای که جنگ، دانشگاهش بود

کتاب «سرت را به خدا بسپار»؛ خاطراتی از شهید محمدرضا داورزنی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، به قلم علیرضا اشرفی‌نسب و توسط انتشارات «راه یار» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سرت را به خدا بسپار»؛ خاطراتی از شهید محمدرضا داورزنی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، به قلم علیرضا اشرفی‌نسب و توسط انتشارات «راه یار» منتشر شد.

در ابتدای این کتاب درباره شهید محمدرضا داورزنی چنین آمده است: «خاطرات پیشِ رو نمی از یَم دریای وجودی شهید محمدرضا داورزنی است که بیشتر بر پایه خاطرات نزدیکان و کمتر هم‌رزمانش بنا شده است. شهیدی که به تعبیر خودش «دانشگاه جنگ»، نردبان ترقی او بود تا در مکتب روح‌الله قد بکشد و «عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ» روزی‌خوار خان بهشتی باشد و به کسانی که هنوز به او ملحق نشده‌اند، بشارت بدهد.»

تحقیق و مصاحبه کتاب ۲۰۰ صفحه‌ای «سرت را به خدا بسپار» برعهده علیرضا اشرفی‌نسب و اکرم یعقوبی بوده و نگارش آن نیز توسط علیرضا اشرفی‌نسب صورت گرفته است. این کتاب در شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و با قیمت ۲۲ هزار تومان به همت انتشارات «راه یار» به چاپ رسیده است.

کد مطلب 5137448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها