به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سرت را به خدا بسپار»؛ خاطراتی از شهید محمدرضا داورزنی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، به قلم علیرضا اشرفی‌نسب و توسط انتشارات «راه یار» منتشر شد.

در ابتدای این کتاب درباره شهید محمدرضا داورزنی چنین آمده است: «خاطرات پیشِ رو نمی از یَم دریای وجودی شهید محمدرضا داورزنی است که بیشتر بر پایه خاطرات نزدیکان و کمتر هم‌رزمانش بنا شده است. شهیدی که به تعبیر خودش «دانشگاه جنگ»، نردبان ترقی او بود تا در مکتب روح‌الله قد بکشد و «عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ» روزی‌خوار خان بهشتی باشد و به کسانی که هنوز به او ملحق نشده‌اند، بشارت بدهد.»

تحقیق و مصاحبه کتاب ۲۰۰ صفحه‌ای «سرت را به خدا بسپار» برعهده علیرضا اشرفی‌نسب و اکرم یعقوبی بوده و نگارش آن نیز توسط علیرضا اشرفی‌نسب صورت گرفته است. این کتاب در شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و با قیمت ۲۲ هزار تومان به همت انتشارات «راه یار» به چاپ رسیده است.