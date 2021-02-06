مسئولان عمل به گام دوم رافراموش نکنند/دولت جوان وانقلابی نیازکشور

حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مسئولین نظام عمل به بیانیه گام دوم انقلاب را فرموش کرده‌اند، گفت: اینکه در راستای تحقق گام دوم مسئولین کم کاری کرده‌اند را قبول نداریم زیرا هیچ کاری انجام نداده‌اند.

وی ادامه داد: مسئولین عمل به گام دوم و شعارهای سال را فراموش کردند و در اصل باید گفت که دولت جوان و انقلابی بعدی مخاطب بیانیه گام دوم است.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در فارس یادآور شد: مخاطب گام دوم انقلاب جوانان هستند که این دولت قابلیت این مهم را ندارد.

حجت الاسلام انجوی نژاد با اشاره به اینکه امروز مردم به دنبال صعود و پیشرفت نیستند، تاکید کرد: هر سخنرانی و جلسه‌ای که برگزار می‌شود از فردا وضعیت بدتر شده و کشور به سمت پایین حرکت می‌کند و مشکلات مردم بیشتر می‌شود، همینکه هیچ حرفی نزنند و کاری انجام ندهند مردم رضایت دارند.

وی افزود: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و.. امروز با مشکلات مختلفی مواجه شده و باید گفت که عمل به گام دوم انقلاب که هیچ، این مسئولین کاری کردند که گام اول نیز در حال خراب شدن است.

به دنبال «سوپرمن» نیستیم

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان فارس با اشاره به اینکه تنها راه برون رفت از مشکلات خارج شدن مردم از حوزه بی اعتمادی است، گفت: سال ۱۴۰۰ می‌تواند برای کشور بسیار سرنوشت ساز باشد، یا اینکه باید با آرمان‌ها خداحافظی کنیم یا اینکه با انتخاب درست، در بهتر شدن وضعیت سهم خواهیم داشت که هر دو این مباحث به مردم بستگی دارد.

حجت الاسلام انجوی نژاد با بیان اینکه انتخاب درست می‌تواند وضعیت را بهتر کند، گفت: تجربه در قوه قضائیه نشان داده که انتخاب درست باعث بهبود و رضایت می‌شود زیرا امروز دوست و دشمن عملکرد خوب دستگاه قضائیه را تائید می‌کنند.

وی افزود: مردم باید از موضع بی اعتمادی خارج شوند و پای کار بیایند زیرا هر دو مدل اصلاح طلب و اصولگرا را طی چند دهه دیده‌ایم و باید به دنبال دولت جوان و انقلابی باشیم.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در فارس تصریح کرد: وضعیت امروز اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر گره خورده و در سراشیبی قرار دارد و اخلاق با اختلاس سیستماتیک دولت گره خورده است.

حجت الاسلام انجوی نژاد افزود: مرجع تقلید حکم شرعی می‌دهد اما پاسخ سیاسی می‌گیرد زیرا در نظامی که پایه‌های آنها دینی و اعتقادی است مردم احکام شرعی را به گردن حاکمان می‌اندازند.

وی ادامه داد: از اول انقلاب باید می‌دانستیم که در جمهوری اسلامی سبک زندگی حاکمان در اعتقاد مردم مؤثر است و امروز شاهدیم که عملکرد دولت‌ها باعث بی اعتمادی برخی از مردم به اعتقادات نیز شده است.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در فارس با اشاره به اینکه مسئولین امروز در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور انگیزه عمل به آرمان‌ها و اعتقادات را ندارند، گفت: دغدغه و زندگی مسئولین با هم یکی شده و حتی در برخی از مواقع شاهدیم زندگی آنها از دغدغه مسئولیتی آنها جلوتر است زیرا حاضر نیستند با یک حقوق ۲ کار انجام دهند زیرا به گونه زندگی خود را چیده‌اند که باید به دنبال منافع خود باشند.

حجت الاسلام انجوی نژاد تاکید کرد: امروز که به دنبال این هستیم وضعیت از این بدتر نشود اما اگر خواهان موفقیت و بهتر شدن وضعیت هستیم همه مردم کشور باید پای کار بیایند و به دنبال افراد جوان و انقلابی باشند.