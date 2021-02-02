ارتقای سطح حفاظت تالاب قره قشلاق بناب در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد عصر امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی تالاب‌ها در بناب ازشروع اقدامات این اداره کل در جهت ارتقا سطح حفاظت تالاب قره قشلاق بناب به پناهگاه حیات وحش به عنوان یکی از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی گفت: دخالت‌های انسان در طبیعت و محیط زیست موجب تسریع و تشدید فرآیند تغییرات اقلیمی گردیده و این تهدیدی جدی برای حیات انسان است.

وی افزود: بایستی حفاظت محیط زیست مورد توجه بیش از پیش تحلیلگران و برنامه ریزان قرار گیرد؛ چرا که مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حتی سیاسی مثل حلقه‌های زنجیر به همدیگر متصل هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه آب نیز متأسفانه ما جزو ۲۰ کشور دنیا با کمبود فیزیکی آب هستیم و در حدود ۹۵ درصد آب در حوزه کشاورزی و صنعتی مصرف می‌شود که بهره وری بسیار پایینی دارد و هزینه آب مصرفی بیشتر از سودی است که از ناحیه برداشت محصولات کشاورزی حاصل می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی افزود: بر اساس برآوردی در سال ۱۳۹۳ ارزش محصولات تولیدی کشاورزی از محل دامنه‌های سهند تا مرز ایران- ترکیه نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار محاسبه شده بود و این در حالی است که ارزش آب مصرفی برای تولید این محصولات چند برابر آن است و لذا باید به سمت کشاورزی پایدار و اقتصادی با محاسبه ارزش آب مصرفی پیش برویم.

وی همچنین با اشاره به مشکلات جاری حوزه‌های آب، هوا، خاک، توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن راهکار برون رفت از این مشکلات را تفکر تیمی و مشارکت اجتماعی دانست و افزود: آینده اقتصادی و اجتماعی ما به مسائل زیست محیطی گره خورده است و امروز ۲.۵ میلیارد تن فرسایش خاک در کشور را شاهدیم که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته عباس نژاد، در سطح کشور ۲۹ کانون گرد و غبار فعال شناسایی شده است و بزرگ‌ترین کانون بیابان زایی نیز ما بین استان‌های آذربایجان غربی و شرقی به وسعت دریاچه ارومیه قرار گرفته بود که در سالهای اخیر با تلاش‌های دولت خدمتگزار و مسئولین استان‌های حاشیه دریاچه ارومیه و مشارکت خوب مردم محلی شاهد احیای دریاچه ارومیه و رفع این تهدید هستیم هرچند بایستی باز مراقب این اکوسیستم شکننده باشیم.

عباس نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود ۲۷ تالاب در سطح استان گفت: دو تالاب قره قشلاق بناب و تالاب بین المللی قوری گول مهمترین آنها هستند و علت خشکی تالاب‌ها را در سطح دنیا و کشور عدم تخصیص حقابه تالاب‌ها است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این جلسه با تاکید بر ضرورت حفظ و نگهداری حق آبه تالاب قره قشلاق، اظهار داشت: این تالاب علاوه بر تلطیف آب و هوا از شوری آب‌های زیر زمینی جلوگیری می‌کند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اقدامات لازم برای ارتقا سطح حفاظتی تالاب قره قشلاق را در دستور کار خود دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با استفاده از معیشت‌های جایگزین، می‌توان از مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی جلوگیری کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های ستاد احیا دریاچه ارومیه و توجهات مدیران ارشد و استانداران محترم و مسئولین استان‌های آذربایجان غربی و شرقی در بحث احیای دریاچه ارومیه بیان کرد: قانونگذار محترم ۱۴ دستگاه را بصورت مستقیم موظف به حفاظت و حمایت از محیط زیست کرده و ما نیز در تدوین استراتژی‌های توسعه استان به شدت نیازمند توجه و عنایت این دستگاه‌ها خواهیم بود.