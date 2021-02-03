پیش بینی صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری از گمرک استان زنجان تا پایان سال

فتح الله حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر به تعداد بیمه شدگان اجباری در فروردین ماه سال جاری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تعداد این بیماران ۱۱۰ هزار و ۹۸۳ نفر بود و در آذر ماه تعداد بیمه شدگان اجباری در استان به ۱۱۶ هزار و ۴۲۷ نفر رسیده است.

وی اظهار کرد: از اول سال جاری تا آذر ماه آمار بیمه شدگان اجباری در استان زنجان افزایش یافته است.

استاندار زنجان به کاهش بیمه بیکاری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در آذرماه سال گذشته تعداد بیمه بیکاری در استان سه هزار و ۲۱۷ نفر بود که در آذرماه سال جاری به سه هزار و ۸۳۰ نفر رسیده است و تعداد بیمه بیکاری در استان بیش از ۳۸۷ نفر کاهش دارد.

حقیقی به صادرات کالا از گمرک استان در ۱۰ ماه امسال اشاره کرد و یاد آور شد: صادرات کالا از گمرک استان ۲۰۴ میلیون دلار است بیش از دو درصد افزایش دارد.

وی ابراز داشت: هدف گذاری صادرات کالا در استان زنجان ۲۱۸ میلیون دلار بود و با برنامه ریزی و مدیریت درست تا پایان سال صادرات کالا از گمرک استان زنجان به بیش از ۲۵۰ میلیون دلارمی رسد.

استاندار زنجان با بیان اینکه در سال ۹۷ میزان پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی استان بیش از هشت هزار میلیارد تومان بود، گفت: در ۱۰ ماه امسال بیش از ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است که نسبت به سال ۹۷ بیش از ۱۰۵ درصد افزایش دارد و بیشترین پرداخت تسهیلات شبکه بانکی در استان مربوط به بخش صنعت است.

حقیقی تصریح کرد: طی سال جاری با وجود بیماری کرونا واحد تولیدی و صنعتی در استان زنجان تعطیل نشده است و تمام واحدها با ظرفیت و توان خوبی کار می‌کنند.

وی به تهیه نقشه راه صادرات استان زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: تهیه نقشه راه صادرات استان از اول سال با جدیت دنبال شده است.

استاندار زنجان به واردات کالا در استان زنجان اشاره کرد و گفت: یک تن واردات کالا ارزش ۹۹۶ دلاری دارد و این در حالی است که یک تن متوسط واردات کشور یک هزار و ۲۳۶ دلار است که واردات ما از نظر ارزشی کمتر از کشور است.

حقیقی گفت: بیشترین مواد اولیه وارداتی استان مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی است