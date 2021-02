خونریزی لثه نشانه کمبود ویتامین C در رژیم غذایی است

به گزارش خبرنگار مهر، طبق توصیه‌های کنونی انجمن دندانپزشکی آمریکا، در صورت خونریزی لثه‌ها، حتماً روزی دو بار مسواک زده و از نخ دندان استفاده نمائید، زیرا این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از التهاب لثه باشد.

اما یک مطالعه جدید محققان در دانشگاه واشنگتن نشان می‌دهد که در چنین وضعیتی باید میزان ویتامین C نیز بررسی شود.

«فیلیپ هووئل»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «وقتی می‌بینید که لثه‌های شما خونریزی کرده است، اولین چیزی که باید به آن فکر کنید این نیست که من باید بیشتر مسواک بزنم. شما باید سعی کنید دلیل خونریزی لثه‌ها را بفهمید. و کمبود ویتامین C یکی از دلایل احتمالی است.»

محققان در این مطالعه، ۱۵ آزمایش بالینی در ۶ کشور جهان را که شامل حدود ۱۱۴۰ شرکت کننده بود بررسی کردند.

نتایج نشان داد که خونریزی خفیف لثه‌ها و همچنین خونریزی در چشم یا خونریزی شبکیه، با میزان پایین ویتامین C در جریان خون ارتباط دارد. محققان دریافتند که افزایش مصرف روزانه ویتامین C در افرادی که سطح پلاسمای ویتامین C کمی دارند، به رفع این مشکلات خونریزی کمک می‌کند.

به گفته هووئل، «خونریزی لثه و همچنین خونریزی شبکیه می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات عمومی در سیستم عروقی فرد و تمایل خونریزی رگ‌های ریز مغز، قلب و کلیه‌ها باشد.»