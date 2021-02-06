به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت‌های بدمینتون باشگاهی بانوان کشور که از مهرماه آغاز شد و در هفته نهم این مسابقات ثریا آقایی بازیکن تیم میلاد تبریز در جریان دیدار این تیم با آکادمی تهران دچار آسیب دیدگی شد به گونه‌ای که دیدارهای باقیمانده تیم باشگاهی اش را از دست داد.

وضعیت آسیب دیدگی ثریا آقایی که بنا به تشخیص پزشکان و طبق آزمایش MRI از پارگی رباط صلیبی ایجاد شده، به گونه‌ای است که وی باید برای درمان تحت عمل جراحی قرار بگیرد، این در حالی است که آقایی رقابت‌های گزینشی المپیک را در پیش دارد و امید زیادی داشت که بتواند به عنوان بازیکن رزرو از حضور در این رقابت‌ها سهمیه المپیکی خود را قطعی کند اما به خاطر مصدومیت ایجاد شده و دوره نقاهت لازم برای بهبود آن، وضعیتش جهت حضور در میادین گزینشی المپیک مبهم است.

این ملی پوش بدمینتون باز بانوان کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه هفته از آسیب دیدگی اش می‌گذرد، اظهار داشت: طی این مدت از تمرینات دور بودم و فقط شاهد پیگیری دیدارهای تیمم در مسابقات لیگ بودم که خوشبختانه با قهرمانی هم همراه شد.

وی با تأکید بر اینکه این روزها وضعیت درمانی اش را دنبال می‌کند، خاطرنشان کرد: تشخیص پزشکان این است که حتماً باید جراحی داشته باشم. البته هنوز زمان آن به طور دقیق اعلام نشده اما قرار است تا چند روز آینده موضوع را نهایی کنم تا هر چه زودتر جراحی خود را انجام داده و دوره نقاهت را طی کنم. نمی دانم دقیقاً چه مدت زمان برای بهبودی کامل نیاز دارم. فقط امیدوارم این دوره زودتر طی شود تا بتوانم به تمرینات و مسابقات بازگردم.

آقایی با یادآوری اینکه چهار سال پیش هم با مشکل مشابه مواجه بود، تصریح کرد: آن زمان با تمام قدرت تمریناتم را ادامه دادم و توانستم خود را دوباره به اوج آمادگی برسانم. این بار هم مصمم هستم بعد از جراحی و با کمک فیزیوتراپ و مربی و پزشک خود را به آمادگی هفته‌های قبل برسانم، هر چند که هنوز در بهت و شوک آسیب دیدگی ام به سر می برم.

این ملی پوش بدمینتون باز ادامه داد: بیشتر از هر کسی خودم بابت آسیب دیدگی که دچار آن شده‌ام، ناراحتم چون با تمام انگیزه و قدرت تمریناتم را حتی در دوران کرونا و شرایط قرنطینه پیگیری کردم تا بتوانم به آمادگی صددرصدی برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک برسم اما مصدومیتی که به یکباره در جریان مسابقات باشگاهی با آن مواجه شدم، شوک بزرگی به من وارد کرد.

آقایی تصریح کرد: رؤیای من در سال‌های اخیر چیزی جز کسب سهمیه المپیک نبود. می دانم خانواده بدمینتون و اعضای خانواده خودم هم منتظر تحقق این رؤیای من بودند اما با مشکلی که پیش آمده و دوره نقاهتی که برای درمان لازم است، نمی دانم چه وضعیتی در آینده خواهم داشت. قاعدتاً حداقل تا دو ماه بعد از جراحی نمی‌توانم در رویدادی شرکت کنم، در حالی که تا چند ماه دیگر هم میادین گزینشی المپیک آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه فدراسیون جهانی بدمینتون چند رویداد را برای توزیع سهمیه‌های المپیک در نظر گرفته، خاطرنشان کرد: البته هنوز برگزاری صددرصدی این مسابقات مشخص نیست اگر چه بازیکنان برخی از کشورها برای حضور در آنها اعلام آمادگی رسمی داشته‌اند. من هم مصمم به حضور در این مسابقات بودم تا کسب سهمیه کنم. هنوز هم رؤیای کسب سهمیه دارم و امیدوارم بتوانم برای توکیو مجوز لازم را بگیرم.

آقایی یادآور شد: فدراسیون جهانی مشخص نکرده که در صورت عدم برگزاری رویدادهای گزینشی، سهمیه‌های المپیک را به چه صورت توزیع می‌کند اما در هر صورت وضعیت من به گونه‌ای است که در میان رزروی های المپیک قرار دارم و خیلی خود را نزدیک به کسب سهمیه می‌دیدم. امیدوارم شرایط هر گونه پیش می‌رود به صورتی باشد که بتوانم به این مهم برسم چون همچنان با وجود مصدومیت خیلی جدی به آن فکر می‌کنم.