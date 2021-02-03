یک دوز واکسن آکسفورد فقط ۷۶ درصد کارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، طبق تحلیلی جدید واکسن کووید ۱۹ اکسفورد تا ۱۲ هفته پس از دریافت دوز اول فقط ۷۶ درصد کارآمد است.

محققان دانشگاه آکسفورد ادعا می‌کنند این واکسن انتقال ویروس را ۶۷ درصد کاهش می‌دهد. همچنین طبق تحقیق جدیدی که روز سه شنبه منتشر شده کارآمدی واکسن پس از تزریق دوز دوم با فاصله زمانی ۳ ماه، در جلوگیری از ابتلاء به کووید ۱۹ به ۸۲.۴ درصد اعلام شده است.

به گفته پژوهشگران این یافته‌ها هم اکنون در لنست منتشر شده است. اندرو پولارد محقق ارشد آزمایش بالینی واکسن آکسفورد در این باره می‌گوید: اطلاعات جدید تاییدیه‌ای بر اطلاعات به دست آمده از مرحله میانی آزمایش بالینی است. همچنین از توصیه کمیته واکسیناسیون و ایمن سازی انگلیس برای تزریق دوز ارتقادهنده در فاصله ۱۲ هفته پشتیبانی می‌کند.

این نخستین باری است که اطلاعاتی از قابلیت واکسن آکسفورد برای متوقف کردن گسترش ویروس کرونا منتشر شده است.

هیچیک از ۱۲۴۰۸ نفر واکسینه شده با یک دوز، ۲۲ روز پس از ایمن سازی به دلیل کووید ۱۹ در بیمارستان بستری نشده است.

این محققان ادعا می‌کنند فاصله میان دریافت دو دوز تأثیری قابل توجه روی کارآمدی آن دارد. طبق این پژوهش واکسن پس از تزریق ۲ دوز با فاصله دریافت ۱۲ هفته یا بیشتر ۸۲.۴ درصد کارآمد است. حال آنکه تزریق دو دوز واکسن با فاصله ۶ هفته ۵۴.۹ درصد کارآمد است.