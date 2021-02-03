تشکیل ۲۰ پرونده تخلف برای مدیران گلستان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام سیدرضا سید حسینی صبح چهارشنبه در جلسه استانی شورای پیشگیری از وقوع جرم اظهارکرد: در دادسرای مرکز استان مبارزه با فساد اداری از اهداف مهم دادستانی است و امسال ۲۰ پرونده در مورد تخلفات مدیران استانی و شهرستانی و کارمندان و شهرداری ها تشکیل شده است.

وی افزود: کیفرخواست برخی از این پرونده ها صادر شده و برخی هم در مرحله تحقیقات است.

حسینی با بیان اینکه ترک فعل مدیران جرم بوده و باید در زمینه تخلفات کارکنان پاسخگو باشند، گفت: برخی از تخلفات در تصرف منابع ملی هم صورت گرفته که هنوز در مرحله تحقیقات هستیم.

وی خطاب به مدیران افزود: از آنها می خواهم که هر آنچه وظیفه آنها است را به موقع انجام دهند زیرا ترک آنها به مجموعه آسیب می زند.

دادستان مرکز گلستان بیان کرد: به همه هشدار می دهم که به وظایف خود آن گونه که باید عمل کنند تا دچار خسارت نشویم.

دادستان مرکز استان گلستان در ادامه این جلسه نبود برخی هماهنگی بین دستگاه های اجرایی را یکی از علل بروز فساد و رانت به ویژه در حوزه زمین خواری و تصرف اراضی ملی عنوان کرد و گفت: اگر دستگاه ها پیش از صدور مجوز یا سند از منابع طبیعی استعلام بگیرند بخشی از تخلفات در زمین خواری کاسته می شود.

سیدحسینی افزود: در دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از تخلف در حوزه واگذاری اراضی دولتی به تعاونی، اداره راه و شهرسازی را مکلف کردیم به دادستانی ها اعلام کنند تا استعلام و ها و روند واگذاری ها از نظر قانونی بررسی شود.