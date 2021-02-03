صادرات ۲۳۷ هزار تن مرکبات از مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خیریانپور با اشاره به صادرات بیش از ۲۳۷ هزار تن مرکبات به ارزش ۶۹ هزار و ۸۸۸ دلار در ۱۰ ماهه سال جاری به کشورهای هدف اظهار داشت: بخش قابل توجهی از محصول تولیدی به علت کیفیت بالای تولید و طعم و مزه بازار پسند؛ علاقمندان زیادی در بازارهای جهانی دارد.

خیریانپور اظهار داشت: صادرات مرکبات با برنامه ریزی های صورت گرفته و پیگیری‌های دستگاه‌ها و تشکل‌های مختلف در این مدت از نظر وزنی هزار و ۳۸۱ درصد و از نظر ارزشی ۸۹۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است که اقداماتی نظیر توسعه دیپلماسی اقتصادی، بهبود حمل و نقل بین المللی، کمک به بازاریابی, بهبود کیفیت بسته بندی و.. در این امر مؤثر بوده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: استان مازندران با تولید بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع مرکبات رتبه اول را در سطح کشور دارا است.

وی همچنین وجود بازارهای فوق العاده مناسب در کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را فرصتی بسیار مناسب برای صادرات این محصول ذکر و افزود: با وجود پایانه‌های صادراتی فعال استان و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت قطعاً تا پایان سالجاری صادرات قابل توجهی از این محصول را شاهد خواهیم بود.