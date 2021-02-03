صنایع نابود شده در گیلان باید احیا شوند

محمدرضا احمدی گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر آیتالله رئیسی به استان گیلان، اظهار کرد: بزرگترین انتظار ما از رئیس دستگاه قضا بررسی وضعیت اشتغال و ظرفیتهای نابود شده در این حوزه از گیلان است.
وی با اشاره به نشست اخیر جمعی از نمایندگان گیلان با آیت الله رئیسی، افزود: احقاق حقوق از بین رفته در صنعت گیلان از مهمترین مطالبات نمایندگان گیلان در نشستی بود که با رئیس دستگاه قضا داشتند.
نماینده رشت در مجلس با اشاره به غفلتهای صورت گرفته در گیلان، گفت: در پی سو مدیریت و غفلتهای صورت گرفته در بخش صنعت، وضعیت تولید و اشتغال استان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به وضعیت شرکت پوشش، اضافه کرد: رئیس دستگاه قضا حتماً باید از این مجتمع بازدید داشته باشد تا از نزدیک اجحاف صورت گرفته را لمس کند.
احمدی بر لزوم بررسی دیگر شرکتهای ورشکسته و نابود شده گیلان اشاره کرد و افزود: برخی از شرکتها در گیلان که هماکنون تعطیل و یا با ظرفیت بسیار محدود در حال تولید هستند علاوه بر نیاز داخل، پاسخگو نیاز کشورهای همسایه را نیز میدادند و به شدت سودده بودند.
نماینده رشت در مجلس با اشاره به وضعیت اسفناک صنعت گیلان همانند رشت الکتریک، اضافه کرد: این شرکت به افرادی که اهلیت نداشتند واگذار شد و باید دستگاه قضا ضمن بررسی و احقاق حقوق تضییع شدگان، با عاملان نابودی آنها برخورد کند.
وی با تاکید بر اینکه در سفر رئیس دستگاه قضا، نابودکنندگان ظرفیت تولید و اشتغال در گیلان باید به سزای اعمال خود برسند، تصریح کرد: مجموعه بزرگی همچون رشت الکتریک به چهار خانمی واگذار شد که هیچ اهلیتی نداشتند که نتیجه آن بیکاری کارگران، تعطیلی صنعت و یکسان شدن آن شرکت عظیم با خاک بوده است.
