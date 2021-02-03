یادواره شهدای انقلاب اسلامی استان گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب، ایام الله دهه فجر را بهترین فرصت برای بازخوانی و بازگویی رشادت‌ها و فداکاری‌های دوران پیروزی انقلاب اسلامی دانست.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یادگار مانای امام خمینی (ره) و حاصل خون پاک شهدا است.

اشجری با بیان اینکه تاریخ انقلاب اسلامی سرشار از فداکاری و ایثار شهدای گرانقدری است که با اهدای خون خویش ارزش‌ها و آرمان‌های نظام اسلامی را تثبیت کردند، گفت: فرهنگ شهادت برگرفته از نهضت عاشورا است و شهدای انقلاب اسلامی نماد بارز عشق به میهن اسلامی و باورهای دینی هستند.

وی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول عمر چهل و دوساله انقلاب اسلامی با تکیه بر مبانی دین مبین اسلام، رهنمودهای حکیمانه امامین انقلاب و همراهی آگاهانه مردم به دستاوردهای بزرگی رسیده است، تصریح کرد: بهره‌برداری از فرصت مغتنم دهه مبارک فجر برای معرفی اندیشه‌های ناب معمار کبیر انقلاب اسلامی و رشادت‌های شهدای والامقام به نسل جوان ضرورتی آشکار است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، اقتدار و عظمت نظام اسلامی را مرهون خون پاک شهدا دانست و عنوان کرد: نقش جهاد و شهادت در تاریخ انقلاب اسلامی ایران پررنگ بوده و این راه نه تنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی متوقف نشد بلکه پرشورتر ادامه پیدا کرد.

وی با تاکید بر ضرورت تداوم برگزاری یادواره‌ها و یادمان‌های شهدای انقلاب اسلامی، یادآور شد: غفلت در معرفی شهدای انقلاب اسلامی همچون شهید سید یونس رودباری به نسل جوان قابل توجیه نیست.

حجت الاسلام اشجری با اشاره به نقش مؤثر نماینده فقید ولی فقیه در گیلان در جریان مبارزات انقلاب، بیان کرد: مبارزات سیاسی و سخنرانی‌های افشاگرانه آیت الله احسانبخش علیه رژیم پهلوی، ایشان را به نبض حرکت انقلاب اسلامی در گیلان تبدیل کرده بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را باعث تعالی و پویایی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.

وی گفت: یادواره شهدای انقلاب اسلامی استان گیلان و تجلیل از پیشگامان انقلاب اسلامی با سخنرانی دکتر حشمت‌الله قنبری (استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام) در روز شنبه ۱۸ ساعت ۲۱:۳۰ همراه با پخش زنده از سیمای مرکز گیلان (شبکه باران) برگزار خواهد شد.