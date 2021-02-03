بهره برداری از طرح تبدیل ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه‌ فرسوده برق در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه فاز دوم تبدیل هزار کیلومتر شبکههای فرسوده برق به کابل خودنگهدار و بهرهبرداری از فاز اول این طرح پیش از ظهر چهارشنبه با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی در رشت انجام شد.
مدیرعامل توزیع برق استان گیلان در این مراسم اظهار کرد: برای افتتاح فاز دوم این طرح، ۱۴۰ میلیارد تومان و برای بهرهبرداری از فاز اول ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
محمد اسماعیل هنرمند با بیان اینکه یک طرح بزرگ تاب آوری جهادی در سطح گیلان اجرا میشود، بیان کرد: طی اجرای این طرح، ۳۲۰ مرحله عملیات روی تمام شبکهها با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی اضافه کرد: این طرح با هدف پایداری شبکههای برق و کاهش خاموشیها در سطح استان اجرا میشود.
هنرمند در ادامه با اشاره به راه اندازی «سامانه برق من»، افزود: سامانه برق من، ارتباط دو طرفه بین مشترکین و سازمان برقرار میکند و اگر خاموشی یا مشکلی ایجاد شد، پیگیری میشود و امکان دریافت خدمات غیرحضوری در شرایط کرونایی را نیز برای مشترکان فراهم میآورد.
وی با اشاره به موضوع وصول مطالبات در سطح استان گیلان، تصریح کرد: برای نخستین بار بیش از صد در صد مطالبات مشترکان را دریافت کردیم که این امر به چرخه صنعت برق و اجرای طرحها بسیار کمک میکند.
مدیرعامل توزیع برق استان گیلان ادامه داد: برای سرعت عمل در رفع خاموشیها، اجرای پروژه مکان محور رفع خرابیها در سطح استان در دستور کار است.
هنرمند با بیان اینکه پیاده سازی برق امید در سطح استان گیلان پیگیری میشود، گفت: مشترکان به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم میشوند و با برنامههایی میزان مصرف مشترکان دسته سوم را کاهش میدهیم.
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