یک تابستان داغ داغ

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینماییدومین ساخته سیدرحیم حسینی درباره جوانی چوپان است که قصد دارد با دختر کدخدای روستا ازدواج کند. اما به او می گویند اگر می خواهد این ازدواج سر بگیرد باید تعدادی عراقی را به اسارت بگیرد. به همین دلیل او همراه با گله گوسفندانش راهی جبهه می شود.

علی صادقی، علیرضا اوسیوند، عزت الله رمضانی فر، قاسم زارع، قربان نجفی و ... بازیگران اصلی و محمد خزاعی تهیه کننده فیلم هستند که از چهارشنبه 13 تیر در سینماهای شهر تماشا 2، سپیده 2، سروش، دهکده المپیک، بلوار، قدس، فلسطین 2، میلاد، آسیا و پردیس تماشا 1 به اکران درآمده است.

پیک نیک در میدان جنگ

"رئیس" تازه‌ترین فیلم کیمیایی داستان جوانی به نام سیامک است که باید بر اساس فهرست 25 نفری به مشتری هایش مواد مخدر برساند. از طرف دیگر، پدر سیامک که هنوز هم یک فراری است به کشور برمی گردد تا وظیفه پدری اش را انجام دهد. یک دوست قدیمی به کمک رضا می آید.

فرامرز قریبیان، لعیا زنگنه، امین تارخ، پولاد کیمیایی، مهناز افشار، اکبر معززی و خسرو شکیبایی از بازیگران و علیرضا زرین دست فیلمبردار "رئیس" هستند. این فیلم از چهارشنبه ششم تیر در سینماهای عصر جدید 1، فرهنگ 2، بهمن 1، مرکزی 2، کارون 2، آسمان آبی، قیام، پردیس تماشا 3، تهران 1، حافظ، شقایق، ماندانا، ملت، جی 3، جمهوری 2، پارس 1، صحرا، ایران 2 و اریکه 1 به نمایش درآمده است.

فیلم سینمایی "روز سوم" به کارگردانی محمدحسین لطیفی روایتی است از آخرین روزهای مقاومت در خرمشهر سال 59. داستان فیلم درباره خواهر و برادری است که همراه سایر نیروهای مردمی از خرمشهر دفاع می کنند. جنگ و گریز شرایطی به وجود می آورد که سمیره در محاصره دشمن بماند و رضا و همرزمانش برای نجات او تلاش کنند.

حامد بهداد، پوریا پورسرخ، باران کوثری، برزو ارجمند، شهرام قائدی و مهدی صباحی بازیگران اصلی فیلم هستند که از بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم، طراحی صحنه و لباس، بازیگری نقش اول زن و به صورت مشترک بهترین کارگردانی را به دست آورده است.

"روز سوم" از چهارشنبه 23 خرداد در سینماهای ایران 1، آفریقا، فرهنگ 1، پیروزی، پردیس تماشا 2، گلریز 1، اریکه 3، کانون، جمهوری 1، عصر جدید 2، بهمن 2، شاهد، شهر تماشا 1، فلسطین 3، جی 2، تهران 2 و کارون 1 به اکران درآمده است.

"پارک وی" دهمین ساخته فریدون جیرانی در ژانر وحشت قرار دارد و به ازدواج قریب الوقوع رها و کوهیار می پردازد. پس از بازگشت از ماه عسل رها متوجه علاقه و توجه غیرعادی کوهیار به خود می شود که می خواهد همیشه و همه جا همراه رها باشد.

از دیگر عوامل فیلم می توان به نیما شاهرخشاهی، رعنا آزادی ور، بیتا فرهی، محمدرضا شریفی نیا، نیوشا ضیغمی، مهدی احمدی و آناهیتا نعمتی بازیگران، سیدغلامرضا موسوی تهیه کننده، فرج الله حیدری مدیر فیلمبرداری، بهرام دهقانی تدوینگر، آریا عظیمی نژاد آهنگساز و جیرانی فیلمنامه نویس اشاره کرد.

"پارک وی" از چهارشنبه دوم خرداد در سینماهای استقلال، آستارا، ایران 3، المپیا، مرکزی 1، گلریز 2، سپیده 1، سعدی، پارس2، جوان 2، شیدا، فردوسی، فلسطین 1، اریکه 2، کانون قدس و پیوند اکران شده است.

فیلم سینمایی "اگه می تونی منو بگیر" به کارگردانی شاهد احمدلو دومین فیلم این فیلمساز جوان پس از "چند می گیری گریه کنی؟" است که در آن بازیگرانی چون حمید لولایی، سحر ذکریا، سحر ولدبیگی، نیلوفر خوش خلق، محمود بهرامی و علی صادقی حضور دارند.

فیلم داستان یک خانواده اشرافی است که برادر بزرگتر باید طبق وصیت پدر و سنت خانوادگی برای برادر ساده دلش سه زن بگیرد. آقابالا سه خواهر از طبقه فردودست را برای این کار اجیر می کند، به شرطی که در قبال پول شازده را سر به نیست کنند. اما ... "اگه می تونی منو بگیر" از چهارشنبه 16 خرداد اکران شده و به نمایش در سینماهای مرکزی 3، جوان 1 و جی 1 ادامه می دهد.

فیلم سینمایی "سنگ، کاغذ، قیچی" در سینماهای شهر قشنگ و پیام انقلاب، "قلقلک" در سینماهای کوثر و اروپا، "فستیوال فیلم های ایرانی" در سینماهای سارا، آرش، رودکی و نادر به اکران خود ادامه می دهند. فیلم های "گرداب"، "خون بازی"، "دختر ایرونی" و "سرود تولد" هم به ترتیب در سینماهای ناهید، عصر جدید 3، فرخ و شیرین در حال اکران هستند.