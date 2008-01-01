تشدیداختلافات اسرائیل و آمریکا بر سر برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اینترنتی بیزینس آن لاین اخیرا درمطلبی با تحلیل پیامدهای انتشار گزارش NIE می نویسد: این تنها اسرائیل نیست که آمریکا را به ساده انگاری در قبال ایران متهم می کند بلکه نومحافظه کاران هم که هنوز در شوک گزارش اطلاعاتی مربوط به ایران بسر می برند، نا امید از رسیدن به منافع سرشار حاصل از آغاز جنگی دیگر در فکر تلافی هستند.



براساس این خبر، در همین حال جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و از مهره های تند روی سرشناس در دولت بوش در واکنش به دامنه پیامد های ناشی از گزارش فوق و با هشدار به رئیس جمهور آمریکا می گوید: لحظه خارج ساختن سکان سیاست خارجی آمریکا از دستان کاندولیزا رایس فرا رسیده، برای اینکه وی عملا به مجرای مورد علاقه بوروکرات – لیبرالهایی تبدیل شده که به دنبال موفقیت و پیشرفت می باشند.

اخیرا یک روزنامه غربی با اشاره به اختلاف نظر مقامهای پنتاگون ( وزارت دفاع) و وزارت امور خارجه آمریکا بر سر ایران پس از اختلاف آنها در مورد عراق به نقل از تحلیلگران نوشت: پس از انتشار گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا ( NIE ) درباره برنامه هسته ای ایران، واشنگتن دیگر نباید تعلیق برنامه هسته ای تهران را به عنوان یک پیش شرط برای گفتگوها بین دو طرف قرار دهد.

