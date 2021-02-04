محفل انس با قرآن کریم در بارگاه ملکوتی عبدالعظیم (ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام میلاد حضرت صدیقه طاهره (س)، محفل انس با قرآن کریم در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم (ع) بدون حضور جمعیت برگزار شد که این برنامه از شبکه قرآن سیما به صورت زنده و مستقیم پخش شد.

این محفل نورانی چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه از ساعت ۱۸:۳۰ مصادف با شام ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) با حضور قاریان ممتاز و بین‌المللی کشورمان برپا شد.

لازم به ذکر است، با توجه به تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در خصوص شیوع ویروس کرونا این برنامه بدون حضور جمعیت برگزار شده و علاقه مندان از قاب شبکه قرآن سیما این برنامه را مشاهده نمودند.