  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۴۸

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان خبرداد

مصدومیت ۳۰۵ گلستانی در محیط کار /۴ درصد حادثه دیدگان زنان هستند

مصدومیت ۳۰۵ گلستانی در محیط کار /۴ درصد حادثه دیدگان زنان هستند

گرگان- مدیرکل پزشکی قانونی گلستان از مصدومیت ۳۰۵ گلستانی در محیط کار خبرداد و گفت: از این تعداد ۱۳ نفر خانم هستند.

حسین زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در ۹ ماهه نخست امسال ۳۰۵ مصدوم ناشی از حوادث کار داشتیم که از این تعداد ۲۹۲ نفر مرد و ۱۳ نفر خانم بودند.

وی افزود: این آمار در مدت مشابه سال گذشته، ۳۴۴ نفر بوده که کاهش ۱۱ درصدی را شاهد هستیم.

طبق گفته مدیرکل پزشکی قانونی گلستان ۳۲۶ نفر از این افراد را آقایان و ۱۸ نفر را خانم ها تشکیل می دادند.

گفتنی است که پزشکی قانونی در زمینه معاینات بالینی، تشریح و معاینات اجساد، کالبد شکافی، آزمایشگاه و سم‌شناسی، آموزش و پژوهش و کمیسیون پزشکی قانونی فعالیت می‌کند.

معاینات بالینی شامل معاینات سرپایی نزاع و درگیری، تصادفات، مواردی که خود ارباب رجوع مراجعه می‌کند، عدم تحمل حبس زندانیان و غیره است.

کد مطلب 5138772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه