مصدومیت ۳۰۵ گلستانی در محیط کار /۴ درصد حادثه دیدگان زنان هستند

حسین زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در ۹ ماهه نخست امسال ۳۰۵ مصدوم ناشی از حوادث کار داشتیم که از این تعداد ۲۹۲ نفر مرد و ۱۳ نفر خانم بودند.
وی افزود: این آمار در مدت مشابه سال گذشته، ۳۴۴ نفر بوده که کاهش ۱۱ درصدی را شاهد هستیم.
طبق گفته مدیرکل پزشکی قانونی گلستان ۳۲۶ نفر از این افراد را آقایان و ۱۸ نفر را خانم ها تشکیل می دادند.
گفتنی است که پزشکی قانونی در زمینه معاینات بالینی، تشریح و معاینات اجساد، کالبد شکافی، آزمایشگاه و سمشناسی، آموزش و پژوهش و کمیسیون پزشکی قانونی فعالیت میکند.
معاینات بالینی شامل معاینات سرپایی نزاع و درگیری، تصادفات، مواردی که خود ارباب رجوع مراجعه میکند، عدم تحمل حبس زندانیان و غیره است.
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