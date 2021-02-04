مصدومیت ۳۰۵ گلستانی در محیط کار /۴ درصد حادثه دیدگان زنان هستند

حسین زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در ۹ ماهه نخست امسال ۳۰۵ مصدوم ناشی از حوادث کار داشتیم که از این تعداد ۲۹۲ نفر مرد و ۱۳ نفر خانم بودند.

وی افزود: این آمار در مدت مشابه سال گذشته، ۳۴۴ نفر بوده که کاهش ۱۱ درصدی را شاهد هستیم.

طبق گفته مدیرکل پزشکی قانونی گلستان ۳۲۶ نفر از این افراد را آقایان و ۱۸ نفر را خانم ها تشکیل می دادند.

گفتنی است که پزشکی قانونی در زمینه معاینات بالینی، تشریح و معاینات اجساد، کالبد شکافی، آزمایشگاه و سم‌شناسی، آموزش و پژوهش و کمیسیون پزشکی قانونی فعالیت می‌کند.

معاینات بالینی شامل معاینات سرپایی نزاع و درگیری، تصادفات، مواردی که خود ارباب رجوع مراجعه می‌کند، عدم تحمل حبس زندانیان و غیره است.