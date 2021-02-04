واردات بیش از ۲۱ هزار تن کالا از گمرکات استان فارس به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد رحیمی افزود: طی ۱۰ ماه نخست امسال ۲۱ هزار و ۲۳۸ تُن کالا به ارزش ۸۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۸۸ دلار از طریق گمرکات استان فارس به کشور وارد شده است.

وی تصریح کرد: کالاهای وارداتی از ۳۴ کشور جهان وارد شده که عمده آن‌ها از چین، برزیل، ترکیه، اسپانیا، آلمان، امارات متحده عربی، انگلستان، اندونزی، پاراگوئه و هند است.

مدیرکل گمرک استان فارس تصریح کرد: در این مدت همشهریان استان فارسی ۵۶۶ بسته کالاهای هدیه و سوغات به ارزش ۱۶ هزار و ۷۳۷ دلار از طریق گمرک امانات پستی دریافت کرده اند.

رحیمی ادامه داد: شهروندان استان فارس در ۱۰ ماه نخست امسال ۴ هزار و ۳۲۷ بسته پستی به ارزش ۵۹ هزار و ۷۰۶ دلار به خارج از کشور ارسال کرده اند.