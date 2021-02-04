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۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۴۵

مدیرکل گمرکات استان فارس خبر داد؛

واردات بیش از ۲۱ هزار تن کالا از گمرکات استان فارس به کشور

واردات بیش از ۲۱ هزار تن کالا از گمرکات استان فارس به کشور

شیراز - مدیرکل گمرکات استان فارس گفت: در ۱۰ ماه نخست امسال ۲۱ هزار و ۲۳۸ تُن کالا از طریق گمرکات استان فارس به کشور وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد رحیمی افزود: طی ۱۰ ماه نخست امسال ۲۱ هزار و ۲۳۸ تُن کالا به ارزش ۸۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۸۸ دلار از طریق گمرکات استان فارس به کشور وارد شده است.

وی تصریح کرد: کالاهای وارداتی از ۳۴ کشور جهان وارد شده که عمده آن‌ها از چین، برزیل، ترکیه، اسپانیا، آلمان، امارات متحده عربی، انگلستان، اندونزی، پاراگوئه و هند است.

مدیرکل گمرک استان فارس تصریح کرد: در این مدت همشهریان استان فارسی ۵۶۶ بسته کالاهای هدیه و سوغات به ارزش ۱۶ هزار و ۷۳۷ دلار از طریق گمرک امانات پستی دریافت کرده اند.

رحیمی ادامه داد: شهروندان استان فارس در ۱۰ ماه نخست امسال ۴ هزار و ۳۲۷ بسته پستی به ارزش ۵۹ هزار و ۷۰۶ دلار به خارج از کشور ارسال کرده اند.

کد مطلب 5138830

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