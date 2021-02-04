جاده ایلام-سرابله به مدت ۶ روز مسدود می شود

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر اصلی ایلام به سرابله از ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۸ بهمن ماه به مدت ۶ روز کاری تا پایان روز ۲۳ بهمن ماه به دلیل انجام عملیات کارگاهی مسدود می‌شود.

وی ادامه داد: فقط رانندگان وسایل نقلیه شخصی و عمومی حمل مسافر می‌توانند در این مسیر تردد کنند.

همتی زاده ادامه داد: برای پیشگیری از وقوع حوادث ترافیکی برای خودروهای سنگین حمل بار مسیر جایگزین جاده ایلام - ایوان-گردنه قلاجه -اسلام آباد در نظر گرفته شده و رانندگان این خودروها می‌توانند در این مسیر تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: از تمامی رانندگان عزیز تقاضا داریم با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی مبنی بر بارش‌های زمستانی در پایان هفته و شرایط آب و هوایی، رعایت اصول ایمنی عبور و مرور در جاده‌ها را رعایت کرده و از ارتکاب تخلفات حادثه ساز که منجر به حوادث ترافیکی می‌شود خودداری کنند.