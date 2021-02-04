انقلاب اسلامی در جهان نمونه نداشت/ الهام بخشی به آزادی خواهان

محمدرضا مشفقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: استان فارس در دوران مبارزه بر علیه رژیم پهلوی از جمله استان‌های پیشرو در کشور بود و شیراز نیز از جمله کلان شهرهایی بود که در کشور شاهد برگزاری تظاهرات گسترده مردم بر علیه رژیم پهلوی بود.

وی افزود: با توجه به نظام‌های سیاسی که در جهان پدید آمد، می‌توان به این نکته رسید که انقلاب اسلامی ایران نمونه‌ای در جهان ندارد و منحصر به فرد بودن انقلاب باعث شده این نظام سیاسی در جهان الهام بخش آزادی خواهان جهان شود.

او ادامه داد: تفکر الهی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود داشت عاملی برای سرعت بخشیدن و به پیروزی رسیدن انقلاب شده از این رو کسی از مبارزان آن دهه فکر نمی‌کرد که انقلاب به این سرعت به پیروزی برسد اما خواست خداوند و حضور مردم موجب شد تا انقلاب در زمان کوتاهی به سرانجام رسیده و حق بر باطل پیروز شود.

مشفقیان تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌هایی که انقلاب اسلامی ایران را در جهان منحصر به فرد کرده است، به پیروزی رسیدن مردم با دستان خالی بود، مردم و انقلابیون در زمان پهلوی سلاح یا وسایلی برای مبارزه با رژیم تا دندان مسلح پهلوی نداشتند و با اراده و خواست خود رژیم پهلوی را شکست دادند.

این مبارز انقلابی متذکر شد: در زمان مبارزه با رژیم پهلوی کسی تصور نمی‌کرد که طی ۲ سال شاهد همراهی بالغ بر ۹۰ درصد مردم باشیم و همین همراهی موجب شد انقلاب به قدرت و سرعت زیادی به پیروزی برسد و پس از پیروزی انقلاب مردم بیشتر با ادبیات سیاسی و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی آشنا شدند و از این رو تلاش‌های ویژه توسط مردم صورت گرفت تا انقلاب به اهداف خود نزدیک تر شود.

او تاکید کرد: رخداد انقلاب در ایران به قدری جهان سیاسی را متأثر کرد که جهانیان پس از انقلاب ایران متوجه شدند که با چه نظامی و چه قدرت جدیدی مواجه خواهند بود از این رو بر علیه این نظام قدرتمند که بر پایه نگاه مردمی است اقدام به خرابکاری کردند.