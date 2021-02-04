حجت‌الاسلام غلامرضا قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن امسال علاوه بر خودرویی و موتوری در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود، تاکید کرد: اقشار مختلف مردم می‌توانند با ورود به سامانه fajr.ccoip.ir نسبت به ثبت نام و تأیید پلاکارد ویژه استکبارستیزی مبادرت ورزند تا در راهپیمایی مجازی شرکت کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت‌های کرونایی، مراسم یوم الله ۲۲ بهمن ۹۹ متفاوت از سال قبل برگزار خواهد شد، تاکید کرد: رژه خودرویی و موتوری در روز ۲۲ بهمن با حضور بسیجیان و نیروهای مسلح و عاشقان ولایت و انقلاب برگزار خواهد شد اما تجمع مردمی مانند سال‌های قبل وجود نخواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین با بیان اینکه قطعنامه سراسری مراسم یوم الله ۲۲ بهمن نیز در این سامانه بارگذاری و به تأیید شرکت کنندگان خواهد رسید، ابراز کرد: علاقمندان به حضور در این راهپیمایی با شکوه مجازی می‌توانند به سامانه اعلام شده مراجعه و قطع نامه را نیز امضا کنند.

قندهاری با بیان اینکه شرایط کرونایی حضور مردمی را در مراسم راهپیمایی میسر نکرده است، تاکید کرد: مصوبات ستاد مقابله با کرونا لازم الاجرا هستند و لذا برای حفظ سلامت مردم برنامه‌های دهه فجر سال جاری با تغییراتی نسبت به سنوات قبل اما با شکوه بیشتر، برگزار می‌شود.