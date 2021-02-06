به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مشاوران ارشد اقتصادی کاخ سفید در مخالفت با دفتر بودجه کنگره خواهان اقدام فوری برای جلوگیری از خطر بیکاری شدید و بلندمدت در اقتصاد آمریکا شدند.

جرد برنستین و هیتر بوشی، دو نفر از اعضای انجمن ۳ نفره مشاوران اقتصادی کاخ سفید، هشدار دادند که پیش‌بینی بیکاری ۷ میلیون آمریکایی در سال ۲۰۲۱ نیازمند اقدام فوری برای اجرای هرچه سریع‌تر بسته کمک مالی ۱.۹ تریلیون دلاری بایدن می‌باشد.

این کارشناسان در یادداشتی که اولین بار توسط رویترز گزارش شد هشدار دادند: هزینه اقدام نکردن بسیار بیشتر از هزینه یک مداخله مالی بزرگ است. ما نباید چندین سال به انتظار ریکاوری اقتصاد و بازگشت سطح اشتغال به سطح قبل از پاندمی بنشینیم.

دفتر بودجه کنگره آمریکا هفته گذشته با ارتقای پیش‌بینی قبلی خود اعلام کرد اقتصاد آمریکا به دنبال سقوط ۳.۵ درصدی در سال ۲۰۲۰ در سال جاری ۴.۶ درصد رشد خواهد کرد.

این پیش‌بینی جدید باعث ایجاد پشتوانه برای ادعاهای برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره شد. آنها معتقدند بسته مالی بایدن هزینه گزافی برای اقتصاد آمریکا خواهد داشت و باعث تورم خواهد شد.