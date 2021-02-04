به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در دومین روز از سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که امروز (پنج شنبه) در ساختمان قدیم مجلس با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حسین محمدصالحی نماینده اصفهان در مجلس برگزار شد ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: از آنجایی شورای عالی استان‌ها را می‌توان به عنوان مجلس دوم یاد کرد، ما نیاز به یک ارتباط تنگاتنگ با مجلس شورای اسلامی داریم.

احمدی افزود: آقای قالیباف یک مدیر جهادی و انقلابی است و از ابتدای انقلاب در هر جایگاهی قرار گرفته آنجا را متحول کرده است. چه در جنگ، چه در نیروی انتظامی و چه در شهرداری و مجلس منشأ خدمات زیادی بودند و هستند.

رئیس شورای عالی استان‌ها خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست ما از شما این است که طرح‌های واصل شده از سوی شورای عالی استان‌ها زودتر مورد بررسی قرار گیرد. دولت در مجلس نماینده پارلمانی دارد و طرح‌های نمایندگان مجلس نیز بدون نوبت بررسی می‌شود اما طرح‌های شورای عالی استان‌ها درگیر بروکراسی اداری شده و بلاتکلیف می‌ماند.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: اگر شورای عالی استان‌ها در حوزه اختیارات خود طرح به مجلس می‌آورد باید همتراز با طرح‌های دولت و مجلس بررسی شود تا شورای عالی استان‌ها به وظیفه ذاتی خود عمل کرده باشد. در غیر این صورت آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد که عملکرد مناسبی در این جایگاه نداشته‌ایم.

وی افزود: یک بروکراسی شدید در مجلس برای وصول و بررسی طرح‌های شورای عالی استان‌ها وجود دارد و در گذشته نیز وجود داشته است. بنابراین درخواست داریم که در آئین نامه اصلاحاتی صورت گیرد که طرح‌های شورای عالی استان‌ها، لوایح دولت و طرح‌های نمایندگان مجلس در نوبت‌های جداگانه و مختص خود بررسی شود.

احمدی بیان داشت: در اصل هفتم قانون اساسی شورا به عنوان یک رکن نظام در حوزه تصمیم گیری و اداره امور کشور است. در اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز وظیفه نظارتی بر عهده شورا گذاشته شده است. بنابراین ما باید در مورد اصل هفتم نیز مذاکراتی با شورای محترم نگهبان داشته باشیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: ما پیگیری کردیم و با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مذاکره کردیم تا در سیاست‌های کلان نظام و برنامه هفتم توسعه نیز به جایگاه شوراها اشاره شود.

وی اضافه کرد: درخواست دیگر ما تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی است. چرا که اکنون در شهرها و روستاها کسی پاسخگوی مشکلات نیست. در همین استان خوزستان دیدیم که بعد از سیل و آب گرفتگی هیچکس مسئول و پاسخگو نبود اما اگر این طرح تصویب شود بسیاری از بروکراسی‌های اداری از بین می‌رود و تکلیف مدیریت شهرها و روستاها مشخص می‌شود.

احمدی اظهار کرد: کشور از اجزای به هم پیوسته یعنی شهر و روستا تشکیل شده است و مدیریت شهرها و روستاها بر عهده شوراها، شهرداران و دهیاران است که از این جهت در مدیریت کشور سهیم هستند.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان داشت: ما اعتقاد داریم که شهرها و روستاها اجزای کشور هستند. از این رو هر عضوی از کشور که مشکلی داشته باشد باید تمام کشور را برای از بین بردن مشکل آن عضو بسیج کرد.

وی با اشاره به سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها گفت: از آنجایی که تاکید بر این بود که بعد نظارتی شورای عالی استان‌ها تقویت شود، این سامانه را با حضور آیت‌الله رئیسی رونمایی کردیم و در تلاش هستیم تخلفات و شکایات مردمی را احصا کرده و به آنها رسیدگی کنیم.

احمدی با بیان اینکه رمز موفقیت در کشور ابتدا داشتن اطلاعات و سپس عملیات است گفت: ما در راستای جمع آوری اطلاعات سامانه جامع شوراهای اسلامی سراسر کشور را راه اندازی کردیم و اکنون با تلاش زیادی توانستیم اطلاعات اعضای شوراهای شهر و روستا و دهیاران و شهرداران را احصا کرده‌ایم و اکنون یک بانک جامع اطلاعاتی از اعضای شوراها، شهرداران و دهیاران داریم.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: اصل ۱۰۳ قانون اساسی اعلام می‌کند که کلیه بخشداران، فرمانداران و استانداران و کلیه مقاماتی که از سوی دولت منصوب می‌شوند ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند. اما اکنون برعکس شده است و فرمانداران و بخشداران و استانداران به شوراها تحکم می‌کنند. این تناقض در قوانین است و باید قانون شوراها دوباره بررسی شده و این تناقضات حل شود.

وی اضافه کرد: یکی از مسائل همین شغل نبودن شوراست. با اینکه شورا افتخاری است اما هیچ عضو شورا نمی‌تواند پست بگیرد و نامزد انتخابات مجلس شود و اگر بخواهد این کار را انجام دهد باید استعفا دهد.

احمدی بیان کرد: ما ۱۱ شورای راهبردی در شورای عالی استان‌ها تشکیل دادیم که امروز ۵۳ نفر از نمایندگان مجلس و ۳۵ نفر از معاونین وزرا و مدیران دولتی عضو این شوراهای راهبردی هستند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با توجه به اینکه ما باید در کمیسیون‌های مجلس شرکت کنیم و طرح‌هایی به مجلس ارسال می‌کنیم می‌خواهیم یک کمیته مشترک با مجلس داشته باشیم تا زمانی که طرح به مجلس ارسال می‌کنیم کارشناسی بیشتری شود و مسائل را بهتر برطرف کنیم.

وی با اشاره لایحه مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: این لایحه قبلاً در مجلس تصویب شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بار دیگر به مجلس بازگشت خورد و بار دیگر تصویب شد و تبدیل به زنگ خطری برای شوراها شد.

احمدی ادامه داد: ماده ۵۳ این لایحه کارآمدی شوراها را از بین می‌برد و درآمد پایدار شهرداری‌ها و وضع عوارض را به خطر می‌انداخت که با پیگیری‌های انجام شده در حال برطرف شدن است.

وی با اشاره به کم بودن بودجه شوراها گفت: بودجه ما کفاف رتق و فتق امور شوراها را نمی‌دهد. بنابراین از مجلس درخواست داریم که در این زمینه کمک‌های لازم را انجام دهد و ردیف بودجه‌ای هم برای شوراهای فرادست پیش بینی شود.

احمدی افزود: ما قوانین خوبی در کشور داریم اما ضمانت اجرایی ندارد. برای مثال لایحه بودجه قبل از ارسال به مجلس باید در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار گیرد اما اجرا این قانون اجرا نمی‌شود.

وی گفت: ما تقاضا داریم به جامعه شورایی که تأثیر گذار در امورات کشور است توجه ویژه داشته باشید. امروز شورای عالی استان‌ها در مناسبات کشور تأثیر گذار است و از شما می‌خواهیم بیشتر به ارتقا جایگاه شوراها کمک کنید تا بتوانیم در حل مشکلات کشور تأثیر گذار باشیم.