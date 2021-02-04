به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر عبدی صبح شنبه در حاشیه مراسم افتتاح طرح‌های کشاورزی این شهرستان که با حضور فرماندار شاهین‌دژ به بهره برداری رسید، از آماده بهره برداری شدن ۵۹ طرح عمرانی و خدماتی کشاورزی در شهرستان به مناسبت دهه فجر خبر داد.

وی گفت: این طرح‌ها شامل اجرای ۵۰ طرح آبیاری تحت فشار خرده مالکی، مرمت و بازسازی قنات و مرمت و بازسازی ایل راه عشیری، خطوط انتقال آب شرب با لوله و میدان عرضه دام در سطح شهرستان است.

عبدی افزود: برای اجرای این طرح‌ها اعتباری افزون بر ۹۰ میلیارد ریال هزینه شده است و برای ۱۸۰ نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است و ۱۳۴ خانوار نیز از عوائد اجرای این طرح‌ها بهره مند می‌شوند.