شناسایی ۸۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۱۹۰ هزار و ۱۰۳ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۱۸۹ هزار و ۶۶۱ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۶۴ هزار و ۳۲۱ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد نمونه‌های منفی را ۱۲۵ هزار و ۳۳۶ مورد بیان کرد و گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۳۲۵ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی بر ضرورت دوری از تجمع، کاهش ترددهای غیرضروری، تهویه مناسب فضا در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: خطر پیک جدید بیماری در کمین است.

کوشکی، خاطرنشان کرد: این آمار تا پایان روز چهاردهم بهمن ماه جاری است.

بنابر این گزارش، تعداد مبتلایان با کرونا در روز گذشته ۶۴ هزار و ۲۳۶ و فوتی‌ها در لرستان هزار و ۳۲۵ نفر بوده است.