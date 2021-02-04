برگزاری میز خدمت در نماز جمعه این هفته خرمشهر

ایوب آلبوناصر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال در طول دهه فجر برنامههای مختلفی در سطح شهرستان خرمشهر و با همکاری نهادهای مختلف اجرا شد و برخی دیگر در روزهای باقی مانده از این دهه مبارک اجرایی میشوند.
وی افزود: یکی از این برنامه، برگزاری میز خدمت با حضور ۲۲ مسئول اداره برای ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و پاسخگویی به سوالات و درخواستهای مردمی است.
دبیر ستاد دهه فجر خرمشهر از شورای شهر، شهرداری، آبفا، برق، گاز، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، ثبت اسناد، بندر، گمرک، مالیات و دارایی، شیلات، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، شبکه بهداشت و درمان، محیط زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و نیروی انتظامی را ۲۲ ادارهای معرفی کرد که آمادگی خود را برای این برنامه اعلام کردهاند.
آلبوناصر در ادامه به افتتاح پروژههای عمرانی به این مناسبت در شهرستان خرمشهر اشاره کرد و گفت: در طول دهه فجر امسال قرار چهار پروژه عمرانی در سطح شهرستان خرمشهر به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: از جمله این پروژهها افتتاح بازار امام علی، بازارچه بانوان، قسمت شرقی ساحلی و همچنین بازار ترهبار است که بازار ترهبار پیش از این در شهرستان وجود نداشته و در پی این افتتاح خرمشهر نیز صاحب بازار تره و بار میشود.
دبیر ستاد دهه فجر خرمشهر همچنین از ادای احترام و غبار روبی مزار شهدای خرمشهر به عنوان دیگر برنامه این دهه یاد کرد و گفت: عصر امروز با حضور مسئولان و مردم مزار شهدای خرمشهر غبارروبی و عطر افشانی میشود.
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