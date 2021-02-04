اقتدار ایران با انقلاب اسلامی به رخ جهانیان کشیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود جلالی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر و ولادت حضرت فاطمه زهرا و گرامیداشت مقام مادر بیان داشت: انقلاب ایران یکی از بزرگترین و مردمی‌ترین انقلاب در زمان معاصر است که به تعبیر امام راحل (ره) انقلاب ایران انفجار نور بود و معجزه قرن بشمار می‌رود.



وی سقوط نظام ۲۵۰۰ ساله پهلوی که با حمایت استکبار بود را یک دستاورد بزرگ دانست و عنوان کرد: سقوط نظامی که ریشه ۲۵۰۰ ساله داشت در مقابل ملتی بدون سلاح و تنها با اراده و اعتماد به خدا یک دستاورد بزرگ برای اسلام است.



امام جمعه فریدونکنار خواست انقلاب را برقراری عدالت ذکر کرد و گفت: خواست امام راحل (ره) و انقلابیون و رهبر معظم برقراری عدالت در تمامی بخش‌ها است و اگر این عدالت در برخی از ادارت وجود ندارد مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد و این به خواست نظام ارتباطی ندارد.



وی یکی از دستاوردهای انقلاب را استقلال سیاسی دانست و افزود: در زمان پهلوی قدرت تصمیم گیری برای امور داخلی مملکت وجود نداشت اما امروزه مسئولان دیگر کشورها آرزو دارند به مانند ایران بدون وهم و وحشت ایده‌های خود را بیان کنند.



وی در بخشی از سخنان خود به رتبه ایران در شاخص‌های مختلف اشاره کرد و اقتدار ایران را در منطقه به رخ استکبار کشید و گفت: رتبه‌های ایران با توجه به شاخص‌های موجود و اقتدار ایران در منطقه برای دشمن هیولایی ساخت که استکبار را وادار به عقب نشینی کرد که نمونه آن خروج ناو هواپیمابر امریکایی پس از مانور ارتش در خلیج فارس است.



حجت‌الاسلام محمود جلالی امام جمعه فریدونکنار با عنوان اینکه منکر وجود بعضی از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی نیستیم تصریح کرد: در هر کشوری مشکلات داخلی وجود دارد البته این خواست رهبر و مسئولان نیست بلکه یک حقیقت تلخی است که از ناحیه دشمنان به مردم تحمیل می‌شود.



انقلاب ایران در همه عرصه‌ها حرف برای گفتن دارد

علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری ضمن گرامیداشت دهه مبار فجر و شهدای انقلاب و کادر درمان بیان کرد: همه انقلاب‌ها در صد سال اخیر به علت آرمان‌های اشتباه به شکست رسید و خاصیتی برای کشورها نداشت اما انقلاب ایران علی رغم دشمنی‌ها، توطئه هاو تحریم‌ها به علت رهبری واحد (ولایت فقیه) و حصور مردم به عنوان حامیان انقلاب وارد گام دوم شد و با اقتدار در تمامی عرصه‌ها حرفی برای گفتن دارد.



دکتر علی اصغر باقرزاده با اشاره به حضور مردم با بصیرت در تمامی توطئه‌ها، افزود: تمامی توطئه‌ها از انقلاب تا به کنون با حضور و بصیرت مردم خنثی شد ملت ایران دین خود را به انقلاب با تقدیم هزاران شهید ادا نمودند



نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس با انتقاد از مسئولین خواستار رسیدگی به مشکلات مردم شد و عنوان کرد: آیا آنچه را که شایسته این مردم با ان سابقه هزارساله است انجام دادیم؟ علی رغم دستاوردهای بزرگ انقلاب ملت ما مستحق بهترین‌ها می‌باشند و این ارمان با همدلی، وحدت و به دور از اختلافات به سرانجام می‌رسد



بیانیه راه دوم انقلاب رهبری راهی برای برون رفت از مشکلات است باقرزاده با اشاره به بند اخلاقمداری بیانیه مقام معظم رهبری تصریح کرد: با مردم صادق و راستگو باشیم مسائل موجود را به واقعیت و درستی به مردم اطلاع دهیم اگر به درستی با مردم برخورد کنیم آنان با مسئولین همکاری و واقعیت را می‌پذیرند.



وی با اشاره به آرمان انقلاب بر محور عدالت و فسادستیزی گفت: آرمان انقلاب عدالت محوری و فسادستیزی است مسئولان با وجود تمامی مشکلات با روحیه جهادی وسط میدان حضور داشته باشند وگرنه راحت ترین کار پشت میز نشینی است و بگوییم بودجه نداریم



فرماندار شهرستان فریدونکنار ضمن گرامیداشت چهل و دومین سالگرد انقلاب و یاد شهدا در جلسه شورای اداری شهرستان فریدونکنار گفت: ریشه انقلاب بر مبنای وحدت کلمه و نظامی است که بر مبنای ولایت فقیه قرار دارد و بر خود می‌بالیم که کسانی که مذاکره و تعهد و قرارداد امضا کردن زیر حرف خود زدن و ما ماندیم به پای خودمان با هر سختی و مشقتی که بوده با شرافت از ایران خود نگهبانی کردیم.

جاده سبز ساحلی ایجاد می‌شود



محمد مهدی نصیری کناری با بیان اینکه کلینیک درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار افتتاح شد بیان داشت: جاده راه سبز ساحلی، لایروبی آب بندان‌ها، یکپارچه‌سازی اراضی در حال انجام است‌.

نصیری کناری مطالبه مردم در بهره‌مندی از پروژه کمربندی که نزدیک به ۱۷ سال از کلنگ‌زنی آن گذشته است به حق دانست و تصریح کرد: خواسته ما اجرای با کیفیت پروژه کمربندی است تا پس از چندین سال آنچه در شأن مردم است محقق شود.



این مسئول با عنوان اینکه در مقابله با کرونا تنها نبودیم بیان داشت: بسیجیان، نیروی انتظامی، دادستان، صنعت و معدن و مردم در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا حامی کادر درمان بودند.