قول مساعد رئیس مجلس برای تسریع در بررسی طرح مدیریت یکپارچه شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در حاشیه سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در روز اول سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها میزبان معاون سیاسی امنیتی سازمان بازرسی کل کشور بودیم و مسائلی را در خصوص مشکلات شوراها به ویژه در حوزه تخلفات شوراها و دستگیریهایی که انجام میشود داشتیم.
وی با بیان اینکه در دومین روز اجلاس نیز میزبان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بودیم توضیح داد: با توجه به اینکه ما باید یک پیوستگی مستحکمی با مجلس داشته باشیم تا طرحهایی که به مجلس ارسال میکنیم وصول و بررسی شود تا برای مردم مثمر ثمر باشد امروز از رئیس مجلس دعوت کردیم که در جمع نمایندگان شورای عالی استانها حضور داشته باشد.
احمدی با بیان زمینه کار در شورای عالی استانها فراهم است اظهار داشت: در زمینه تقویت بعد نظارتی شوراها سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی در شورای عالی استانها راه اندازی شده و مجلس شورای اسلامی هم میتواند از این ظرفیت استفاده کند.
رئیس شورای عالی استانها افزود: همانطور که مشخص است یکی از راههای رسیدن به اهداف عالیه جمع آوری اطلاعات است و از آنجایی که اعضای شوراهای شهر و روستا در سطح کشور به نیازها و مشکلات مردم اشراف اطلاعاتی دارند. ما از طریق این سامانه اطلاعات را جمع آوری کرده و پیگیری میکنیم.
وی تصریح کرد: احصا این اطلاعات بازنماینده مشکلات مناطق شهری و روستایی کشور است و زمانی که ما این اطلاعات را داشته باشیم میتوانیم طرحهای واقعیتری تدوین کرده و به مجلس ارسال کنیم تا مشکلات مردم برطرف شود.
احمدی با تاکید بر اهمیت طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی گفت: سال هاست پیگیریهایی برای تصویب این طرح انجام میشود و با توجه به اینکه باید از دولت تمرکز زدایی شود این آمادگی در میان شوراها برای پذیرش مسئولیت وجود دارد.
رئیس شورای عالی استانها افزود: اکنون هم شوراهای شهر و روستا و دهیاریها و شهرداریها خدمات ارزندهای ارائه میکنند اما اگر این وظایف و اختیارات در یک جا تجمیع شود و از بروکراسی اداری کم شود خدمت رسانی به مردم بیشتر میشود و این مهم با تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی ممکن است. رئیس محترم مجلس شورای اسلامی امروز این قول مساعد را دادند که این طرح در مجلس شورای اسلامی به ثمر برسد.
وی با بیان اینکه در قوانین شوراها تناقضهای زیادی وجود دارد تصریح کرد: قوانینی که در مجلس وضع و تصویب شده است با قانون اساسی همسانی ندارد. در قانون اساسی اختیارات شوراها فراتر از قوانین مصوب در مجلس است.
احمدی افزود: در این خصوص هم با رئیس محترم مجلس صحبت کردیم و آمادگی داریم با مجلس در خصوص اصلاح قانون شوراها همکاری کنیم.
رئیس شورای عالی استانها اظهار کرد: در خصوص تنقیح قوانین به ویژه در حوزه شوراها هم آمادگی داریم که به مجلس کمک کنیم.
وی همچنین به نبود ضمانت اجرایی برخی از قوانین گفت: قوانینی که در مجلس تصویب میشود باید ضمانت اجرایی داشته باشد. زمانی که قانونی در مجلس وضع میشود وقتی برای مردم مؤثر است که اجرا شود. بنابراین توصیه و خواهش ما از رئیس مجلس این بود که قوانین مصوب در مجلس ضمانت اجرایی داشته باشد.
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