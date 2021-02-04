راهی جز ساختن کشور نداریم/ تلاش برای سربلندی و رفاه مردم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین سلامی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح نخستین واحد بخار پروژه سیکل ترکیبی نیروگاه سبلان اردبیل، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دهه فجر اظهار کرد: دشمنان برای اینکه ما استقلال نداشته باشیم با ما میجنگند و میخواهند ایران همچون دوران طاغوت، کشوری عقب مانده و وابسته به آنها باشد.
وی با بیان اینکه دشمن میخواهد کلید روزی مردم ایران را در دست گرفته و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ تلاشی فروگذار نیستند، افزود: آسایش در دل سختیها است و راهی جز ساختن کشور نداریم، کار و تلاش برای ساختن ایران، دست و پای دشمنان را میبندد؛ تلاش ما بر این است که مردم ما عزیز و سربلند و در رفاه زندگی کنند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمنان از پیشرفتهای علمی ما خشمگیناند و دانشمندان و مدافعان وطن را ترور میکنند، از تمامی جهات به مردم ما فشار میآورند و جنگ روانی به راه میاندازند.
سردار سلامی با بیان اینکه آنها ما را تحریم میکنند تا تسلیم شویم، تصریح کرد: دشمنان تمام عرصهها را به جنگ تبدیل میکنند، دارو نمیدهند، همه شریانهای اقتصادی جهان را به روی ما میبندند، ما را محاصره و تحریم میکنند تا تسلیم آنها شویم، آنها میخواهند ما را فرسوده و خسته نمایند اما ما به فضل الهی ایستادهایم.
وی با اشاره به اینکه آنها ایرانی وابسته و تسلیم شده را آرزو میکنند، خاطرنشان کرد: کارگران و تولیدکنندگان در خط مقدم مبارزه با این مستکبران هستند و تا امروز هم موفق و پیروز بودهاند به همین خاطر من دست کارگران را میبوسم و خاک پای مردم ایران هستم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: خودکفایی یعنی سربلندی و عزت و شما کارگران و تولیدکنندگان، نقاشان بزرگ این خودکفایی هستید چرا که ایران قوی و مقتدر، خار چشم مستکبران است.
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