به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی روز پنج شنبه در آئین افتتاح طرح‌های اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به مناسبت دهه فجر، افزود: توسعه این بخش در شهرها و روستاهای مختلف بر کسی پوشیده نیست و شیوع کرونا در جهان اهمیت این حوزه و توسعه آن‌را چند برابر کرده است که باید در این زمینه گام‌های اساسی و محکم‌تری برداشته شود.

وی با ابراز تأسف از اینکه عده‌ای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای افزایش پهنای باند مورد مواخذه قرار می‌دهند، اظهار داشت: باید توجه داشت که امروز این حوزه جزو جدی ترین نیازهای اقتصادی و اشتغال زایی کشور می‌باشد که حجم بالایی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و باید قدردان تلاشگران این حوزه بود.

پورمحمدی با بیان اینکه فناوری ارتباطات در حیات بشر و زندگی روزمره جوامع مختلف روز به روز تاثیرگذارتر می‌شود، یادآور شد: یکی از مزیت‌های بسیار مهم و اصلی این فناوری ایجاد شفافیت در عملکردها است که علاوه بر آن صرفه جوئی در وقت و آسان سازی مراودات مختلف اقتصادی و تجاری نیز از جمله مزیت‌های این بخش است.

وی تحولات به وجود آمده در حوزه آی تی کشور طی سال‌های اخیر را بسیار خوب توصیف و اضافه کرد: شرایط کرونایی حاکم بر کشور نیز این تحولات را سرعت بخشیده است که بدون تردید اتفاق بسیار مبارکی است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دنیای آتی، دنیای رقابت دولت‌ها در زمینه ارائه خدمات الکترونیک به مردم است اظهار کرد: توجه ویژه به این موضوع، نقش بسیار ویژه ای در صرفه‌جویی منابع و کاهش هزینه‌ها خواهد داشت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی در تشریح پروژه‌های افتتاح شده، گفت: بیش از ۷۲ میلیارد تومان از این طرح‌ها مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت است که تمامی این اعتبار توسط دولت هزینه شده است.

محمد فرزاد افزود: ۶۴۷ میلیارد ریال مربوط به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با ۲۱ طرح، شرکت مخابرات با ۱۶۴ میلیارد ریال، شرکت ارتباطات سیار ایران با ۲۵ طرح و سرمایه گذاری ۱۲۵ میلیارد ریال و پروژه‌های طرح توسعه خدمات عمومی اجباری در روستاها با ۸۸ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های افتتاح شده امروز است.

وی توسعه شبکه پهن باند را یکی از اولویت‌های مهم اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی برشمرد و افزود: تعداد مشترکین پهن باند سیار استان امسال به بیش از ۸۰ درصد رسیده است که این رقم پارسال معادل ۷۷ درصد بود.

فرزاد ادامه داد: هم اکنون از مجموع جمعیت بیش از ۴ میلیون نفری آذربایجان شرقی تعداد ۳ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۱۷۳ نفر مشترک شبکه پهن باند سیار هستند.

در این آئین طرح‌هایی در حوزه‌های ارتباطات زیرساخت، طرح‌های توسعه خدمات عمومی، مخابرات، ایرنسل و همراه اول به ارزش ۱۷۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.