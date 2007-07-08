ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی در مردان شدیدتر است

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج 15 تحقیق حاکی از آن است که در ایجاد مجدد لخته های خون شانس مردان به مراتب بیشتر از زنان است.

بر اساس این گزارش ، در جدید ترین تحقیق در انگلستان تعداد 2729 مرد و 2687 زن به منظور درمان لخته خون به مدت 9 تا 139 ماه تحت معالجه قرار گرفتند و نتیجه این بررسی ها نشان داد که تعداد 523 مرد و 293 زن دچار لخته خون مجدد در رگها یشان شدند. و این نشان می دهد که مردان در حدود 40 درصد بیشتر از زنان در معرض این عارضه هستند.

در این گزارش آمده است ، علت دقیق این مسئله هنوز مشخص نیست و دانشمندان مشغول بررسی جوانب هستند. البته برخی معتقدند که زنان در صورت بروز کوچکترین عوارض سریع تر به پزشک مراجعه کرده و داروی خود را نیز دقیق تر مصرف می کنند.

متخصصان توصیه می کنند، بیماران به ویژه مردان داروهای ضد لخته خونی را که پزشک برایشان تجویز کرده با دقت و به طور مرتب ادامه دهند و از قطع خود سرانه آن به شدت خودداری نمایند. و تصور نکنند که به محض بر طرف شدن علائم امکان عود مجدد وجود نخواهد داشت.