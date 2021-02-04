اجرای رزمایش «الی بیت المقدس» با ۲۰۰۰ رسته رزمی در مازندران

سرهنگ حسین علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات اجرایی رزمایش الی بیت المقدس ویژه گردان‌های بسیج، رده‌های مقاومت و سازمان‌های اقشاری سپاه کربلا اظهار داشت: این رزمایش با شعار پای کار انقلاب ایستاده‌ایم از ۱۲ بهمن ماه تا ۲۲ بهمن به مناسبت سالروز جشن شکوهمند انقلاب اسلامی در حال اجرا است.

وی با اظهار اینکه این رزمایش توسط بیش از دو هزار پایگاه مقاومت در قالب دو هزار رسته رزمی در حال اجرا است، افزود: این رزمایش به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برای ارتقای امنیت پایدار و هم افزایی با نیروهای انتظامی در حال برگزاری است.

وی با عنوان اینکه تاکنون پنج روز از رزمایش برگزار شده است، ادامه داد: تاکنون خدمات مختلفی با اقتدار و روحیه بالای بسیجی اجرا شده است.

سرهنگ علیرضا با اظهار اینکه بیش از دو هزار دسته رزمی مشغول خدمت رسانی به مردم هستند، یادآور شد: این رزمایش با حضور بسیجیان در شهرها و مناطق مختلف استان در حال اجرا است و تاکنون بیش از پنج هزار و ۴۰۹ تیم گشتی در قالب دسته‌های رزمی در برنامه‌های گشت‌های رضویان، ایست و بازرسی خدمات دهی کردند.

وی شمار نیروهای فعال را تاکنون بیش از ۶۲ هزار نیروی بسیجی بیان کرد و گفت: برنامه شامگاه یاد یاران با حضور رزمندگان دفاع مقدس و روحانیون از جمله برنامه‌های مهم برای تبیین برنامه‌های انقلاب اسلامی است.

سرهنگ علیزاده تعداد گشت‌های رضویون را تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۲ تیم عنوان کرد و گفت: ۲۱۲ تیم گشت خودرویی نیز در سراسر شهرستان‌های استان فعال است.

معاون عملیات رزمایش الی بیت المقدس با اشاره به برپایی ۶۷۶ تور ایست و بازرسی گفت: ۳۸۱ گروه جهادی برای خدمت صادقانه به مردم مشغول فعالیت هستند.

وی گره گشایی از مشکلات مردم را از جمله اهداف رزمایش بیان کرد و گفت: تاکنون ۱۲ زندانی غیرعمد با کمک‌های نقدی مردم و بسیجیان از زندان آزاد شدند.

وی تأمین کمک هزینه برای تهیه ۳۷ سری جهیزیه، ساخت ۹ واحد مسکن محروم، مرمت ۲۹ مسکن خانه محروم را از دیگر اقدامات در قالب رزمایش الی بیت المقدس عنوان کرد.