فرانسه به ایران بدهکار است/ عربستان خطاهای خود را کنار بگذارد

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور فرانسه مبنی بر اینکه عربستان سعودی هم باید در مذاکرات هسته‌ای ایران حضور داشته باشد، اظهار داشت: ما باید توجه داشته باشیم که فرانسوی‌ها در جریان برجام و در بسیاری از اوقات نقش پلیس بد را ایفا کردند و منافع ملت ایران برای آنان مورد توجه نبود.

وی بیان کرد: فرانسه الان هم جزو سه کشور اروپایی است که پیمان خود را در برجام نقض کرده‌اند و باید به آنان گوشزد کنیم که به جمهوری اسلامی ایران بدهکار هستند و یکی از بدهکاری‌هایشان آن است که به تعهداتشان در برجام و به عهد و پیمانی که در این توافقنامه داده بودند، عمل نکردند.

«مکرون» در موضعی نیست که درباره مسائل سیاست خارجی ایران حرف بزند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر، رئیس‌جمهور فرانسه در موضعی نیست که بتواند یا اجازه داشته باشد که درباره مسائل جمهوری اسلامی ایران و موضوعاتی که به سیاست خارجی ما بازمی‌گردد، اظهارنظر کند. بهتر است که آنان به جای این اظهارنظرهای غیرفنی، به تعهدات خودشان عمل کنند و توجه داشته باشند که موضوع برجام، یک موضوع تمام شده و عهد و پیمانی است که نوشته شده و ایران به تعهدات خود عمل کرد اما آنان به تعهدات خود عمل نکردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر هم اگر قرار باشد که کاری انجام شود، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مستقل تصمیم می‌گیرد که چه کاری را انجام دهد.

مقتدایی گفت: اگر عربستان تمایل دارد درباره این موضوعات ورود کند، بنده گوشزد می‌کنم که مسئولان عربستان سعودی بهتر است که به نقش تاریخی خودشان توجه کنند، جزئی از امت اسلامی باشند، به جنگ و خونریزی با یمن خاتمه دهند، کودک‌کُشی در یمن را متوقف و به یکپارچه شدن جهان اسلام و رسالتی که در این زمینه دارند، توجه کنند.

عربستان خطاهای خود را کنار بگذارد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر عربستان بخواهد خطاهای خودش را کنار بگذارد، جمهوری اسلامی ایران آمادگی این را دارد که به عنوان یک کشور مقتدر منطقه به عربستان در موضوعاتی چون موضوعات و مباحث منطقه‌ای، رعایت حقوق بشر و حقوق مسلمانان و حُسن همجواری با کشورهای مسلمان کمک کند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های دفاعی متکی به توان بومی است و از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که به کل منطقه کمک کنیم. آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها از منطقه ما رفته و یا به زودی می‌روند و فقط همسایگان باقی می‌مانند.

مقتدایی افزود: عربستان سعودی به عنوان کشوری که در عرصه‌های دفاعی واردکننده است، باید بداند که اتکا به بنیه نظامی نمی‌تواند کمکی به آنان کند و جمهوری اسلامی ایران همواره رعایت حال کشورهای مسلمان را کرده و در بزنگاه‌ها به آنان کمک کردیم و در حال حاضر هم رفتارمان با عربستان این‌گونه است و از آنان بارها خواستیم که به رفتارهای ضد اسلامی و ضد قرآنی خود خاتمه دهند.

فرانسه دنباله‌روی سیاست‌های آمریکا است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: کشوری مانند فرانسه که دنباله‌روی سیاست‌های آمریکا است، باید به این نکته توجه کند که پای آمریکایی‌ها از منطقه دارد قطع می‌شود و آنان نباید بیشتر از صلاحیتشان حرف بزنند.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور فرانسه هم باید به این نکته توجه کند که جمهوری اسلامی ایران کشوری مقتدر و دارای قدرت منطقه است و نباید با ما از موضع متکبرانه صحبت کند، گفت: جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که کشورهای قدرتمندتر از فرانسه را هم در مواقعی که لازم بوده، سر جای خودشان نشانده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته ما به دنبال حفظ ارتباط با همه کشورهای دنیا هستیم اما اروپایی‌ها به خصوص سه کشور اروپایی عضو برجام الان به جای آنکه حرف‌های جدید و برخلاف منشور ملل متحد بزنند، باید بدعهدی‌هایشان را جبران کنند.