خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: زمستان امسال حال و روز مازندران برای تأمین انرژی خوش نیست و در مقاطعی هم برق صنعت و کارخانه‌هایش قطع شد و هم مشترکان خانگی طعم بی برقی و خاموشی را چشیدند.

زمستان که اوضاع این گونه هست، تابستان را خدا به خیر کند، از شروع فصل گرما در بهار، مشترکان بخش‌های مختلف صنعتی و خانگی باید خود را برای تعطیلی و روزهای بی برقی در هوای شرجی و گرم مازندران آماده کنند.

در حال حاضر بیشترین تکیه برای تأمین انرژی در مازندران به نیروگاه‌های بخاری و گازی و مقیاس کوچکی است که در گوشه و کنار استان ایجاد شده است و این نیروگاه‌ها درصد بالایی از سوخت برق و گاز را می‌بلعند و باید چرخ کارخانه‌ها و صنعت از حرکت بایستاد تا سوخت مورد نیاز آنها تأمین شود.

هم اکنون بسیاری از کشورها و استان‌ها انرژی مورد نیاز خود را از انرژی‌های نو، پنل‌های خورشیدی و بادی تأمین می‌کنند و دست مازندران از این صنعت نو و پاک کوتاه مانده است.

از چندی پیش در برخی روستاهای کوهستانی مازندران پنل‌های خورشیدی برای تأمین برق و گرما پشت بام خانه‌های مددجویان روستایی بارگذاری است و هنوز این پنل ها به بار ننشسته و فعال نشده است، یک بانوی روستایی که پشت بام خانه‌اش پنل خورشیدی کارگذاشته شده است، می‌گوید از هشت ماه پیش که این دستگاه را نصب کرده‌اند، هنوز فعال نشده و برای استارت آن مراجعه نکرده‌اند.

در حال حاضر برق بسیاری از کشورها نظیر آلمان از انرژی نو و خورشیدی است و این میزان در کشور ما و مازندران پایین و ناچیز است، محمد یوسفی کارشناس انرژی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در روزهای سرد و زمستانی، متولیان سوخت، بیشترین دغدغه افت فشار گاز و تأمین انرژی را دارد، می‌گوید: در حال حاضر در بسیاری از کشورها که چندین ماه از سال رنگ آفتاب را نمی‌بینند، انرژی مورد نیاز از طریق خورشید و باد تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه حتی به فرض براینکه پنل‌های خورشیدی موجود بازدهی لازم را نداشته باشد، اما باب علم بسته نیست، گفت: باید در بخش پژوهش سرمایه گذاری و هزینه کنیم تا پنل‌های مورد نیاز برای تأمین انرژی را در استان راه اندازی کنیم.

وی با اظهار اینکه مازندران درجه حرارت و رطوبت مناسبی برای انرژی‌های خورشیدی دارد، گفت: باید با برنامه ریزی مناسب به سمت انرژی‌های خورشیدی پیش رویم زیرا طبق مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی باید ۲۰ درصد انرژی مورد نیاز را از انرژی‌های خورشیدی تأمین کنند.

باید با برنامه ریزی مناسب به سمت انرژی‌های خورشیدی پیش رویم زیرا طبق مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی باید ۲۰ درصد انرژی مورد نیاز را از انرژی‌های خورشیدی تأمین کنند

یوسفی یادآور شد: مشترکانی که مصرف برق شأن از الگوی موجود در طرح امید بالاتر است، باید از پنل‌های خورشیدی در مقیاس پایین استفاده کنند و ارائه تسهیلات بانکی برای راه اندازی این پنل ها ضروری است.

مردمی شدن تولید در قالب استفاده از پنل‌های خورشیدی از جمله برنامه‌ها و طرح‌هایی است که در مازندران به دلیل موانع فراروی روی میز و ابتر مانده است.

فرامرز سپری مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موانع ایجاد انرژی‌های خورشیدی در استان گفت: تاکنون هیچ اداره‌ای در استان انرژی خود را از پنل‌های خورشیدی و یا بادی تأمین نکرده است هرچند بودجه مورد نیاز در این بخش تأمین شده و ادارات کل باید به این سمت حرکت کنند.

۹ نیروگاه کوچک را فعال کردیم / ‏‬ ۲۰ درصد انرژی ادارات باید با خورشید تأمین شود

وی افزود: در حال حاضر ۵۰۰ کیلووات انرژی سلول خورشیدی در شرکت توزیع برق مازندران در قالب نیروگاه‌های مقیاس کوچک و پراکنده تولید می‌شود و اکنون ۹ نیروگاه با ۱۸.۵ مگاوات ظرفیت در حال فعالیت هستند.

سپری از سرمایه گذاران خواست تا برای سرمایه گذاری و انعقاد قرارداد کمک کنند، گفت: نیروگاه‌های کوچک می‌تواند به شرکت توزیع برای تأمین برق کمک کند.

وی میزان تلفات برق را در شبکه توزیع طی سال گذشته ۱۲.۴ درصد اعلام کرد و گفت: امسال درپی آن هستیم تا آن را در سال ۱۴۰۰ به زیر ۱۰ درصد کاهش دهیم.

سپری گفت: همچنین تسهیلاتی برای استفاده از انرژی‌های نو و خورشیدی ارائه می‌شود تا مشترکان از پنل‌های خورشیدی برای تأمین برق استفاده کنند و ادارات دولتی نیز با بهره گیری از سلول‌های خورشیدی نیز می‌توانند به ما در تأمین انرژی کمک کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران یادآور شد: از نظر آماری ۱۰ درصد مصرف برق عمومی است و در زمانی که مشکل برق و گاز داشتیم، متأسفانه میزان مصرف برق ادارات هشت درصد رشد یافت و لازم است ادارات با جدی گرفتن استفاده از پنل‌های خورشیدی در کاهش مصرف یاری کنند.

درحالی که مازندران مستعد ایجاد پنل ها وسلول های خورشیدی است اما طرح موانعی نظیر تابش کم خورشید و آفتاب از جمله مسائل است که سبب شده این استان از دسترسی به انرژی‌های نو و خورشیدی باز ماند. از سوی دیگر گران بودن تأمین انرژی چاره‌ای جز این باقی نمی‌گذارد تا به سمت انرژی‌های نو پیش رود.

همچنین فرسودگی شبکه‌های برق و تلفات انرژی لزوم سرمایه گذاری در بعد انرژی‌های نو و خورشیدی را در مازندران ضروری می‌سازد. زیرا میزان استفاده از برق و صنعت با توسعه گره خورده است.

حسین افضلی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از هر گونه سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های پاک ونو حمایت می‌شود، افزود: در حال حاضر بیشترین سرمایه گذاری به سمت نیروگاه های مقیاس کوچک پیش رفته است.

وی با اشاره به بالا بودن هزینه تولید انرژی اظهار داشت: زمینه‌های لازم برای بهره گیری از انرژی‌های نو در استان فراهم است و از هرگونه سرمایه گذاری در این بخش حمایت خواهیم کرد.

وی موانع قانونی را از جمله پایین بودن میزان تابش خورشید را از جمله دلایلی دانست که سبب شده تاکنون انرژی‌های نو در استان چندان مورد توجه قرار نگیرد.

پیک مصرف برق در مازندران در ایام تابستان و گرم سال حدود چهار هزار مگاوات است و روند روبه رشد مصرف و محدود بودن ظرفیت تولید، بهره گیری از انرژی های نو را برای جبران نیازها امری لازم می‌داند و باید ضمن ایجاد زیرساخت، موانع قانونی و اعتباری را برای اجرای چنین طرح‌ها رفع کرد.