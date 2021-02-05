برخی فکر می کنند داروغه محل هستند!

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر والیبال، تیم شهداب یزد در یک دیدار پرحاشیه با نتیجه سه بر دو از سد تیم هراز آمل گذشت.
محمد عمده غیاثی سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از شکست تیم هراز آمل گفت: بازی حساسی بود، چرا که دو تیم رقابت نزدیکی در جدول دارند. متأسفانه برخی از دوستان تصور میکنند داروغه محل هستند و در هر موضوعی بی جا و به جا دخالت میکنند.
وی تأکید کرد: نیمکت هر تیم حریم آن تیم است و کسی از تیم مقابل نمیتواند به آن بی حرمتی کند. به شخصه به احترام متقابل اعتقاد دارم. هر کسی نباید از چارچوب خودش خارج شود.
نظر شما