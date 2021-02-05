  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۰۲

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد:

برخی فکر می کنند داروغه محل هستند!

برخی فکر می کنند داروغه محل هستند!

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از پیروزی پرحاشیه تیمش مقابل هراز آمل گفت: برخی از دوستان تصور می کنند داروغه محل هستند و در هر موضوعی دخالت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، تیم شهداب یزد در یک دیدار پرحاشیه با نتیجه سه بر دو از سد تیم هراز آمل گذشت.

محمد عمده غیاثی سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از شکست تیم هراز آمل گفت: بازی حساسی بود، چرا که دو تیم رقابت نزدیکی در جدول دارند. متأسفانه برخی از دوستان تصور می‌کنند داروغه محل هستند و در هر موضوعی بی جا و به جا دخالت می‌کنند.

وی تأکید کرد: نیمکت هر تیم حریم آن تیم است و کسی از تیم مقابل نمی‌تواند به آن بی حرمتی کند. به شخصه به احترام متقابل اعتقاد دارم. هر کسی نباید از چارچوب خودش خارج شود.

کد مطلب 5139562
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها