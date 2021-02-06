جشنواره رضوی شور حسینی را به شعور رضوی پیوند داده است

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی نافچی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره رضوی به زبان ترکی، از برگزار کنندگان این جشنواره در استان تقدیر کرد و گفت: برگزاری چنین برنامه‌های در استان فرصت خوبی برای تقویت باورهای دینی و اعتقادی است.

وی اظهار کرد: این همایش فرصت جدیدی در فضای علمی، ادبی، هنری و دینی استان زنجان است که در ایران با گویش خاص ترکی برگزار می‌شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه این جشنواره از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است، گفت: مردم استان زنجان ارادت خاصی به ساحت مقدس اهل بیت دارند و فراخوان این جشنواره فضای ادبی و هنری شور حسینی را به شعور رضوی پیوند داده است.

مرادی نافچی تاکید کرد: مردم این استان در ایام شهادت امام حسین و اهل بیتش شور و شعور حسینی را به معنای واقعی خلق می‌کنند.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان و نویسندگان شرکت کننده در این جشنواره با ظرافت ادبی و ذوق هنری زمینه‌ای را فراهم کردند تا فرهنگ رضوی و سیره و منش رضوی با محوریت هنری به خوبی معرفی شد، تصریح کرد: تجربه نشان داده که زبان هنر زبان بسیار اثر گذار و ماندگاری است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان ابراز داشت: کلام هنر و قلم زدن از مانایی و اثر گذاری بسیار بالایی برخوردار است و با این چنین اقداماتی در استان تقویت شود.

مرادی نافچی افزود: در این میان هویت دینی، علمی، ملی و سرزمینی در کنار پیوند با باورهای اعتقادی و ارزشی باید پر زنگ شده و تقویت شود.

وی ابراز داشت: هنزمندان باید پیوند بین هنر دینی و ادبی را با اعتقادات دینی تقویت کنند و این مهم باید ویژه مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان گفت: باید از تمام فرصت‌های برای تقویت بین هنر دینی و هویت و باورهای دینی و اعتقادی استفاده شود و باید این آثار به خوبی مورد توجه قرار گرفته و مورد استفاده قرار گیرد.

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