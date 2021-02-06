شلیک به لانه نفوذ/ دروغ پردازی رسانه های معاند خارجی بر یک رویا

خبرگزاری مهر، گروه استانها: خبر دستگیری شش تن از مدیران شبکههای مجازی معاند در مازندران هفته گذشته از سوی پلیس فتای استان اطلاع رسانی شد و دامنه این دستگیریها ادامه دارد.
در بین دستگیر شدگان، یک عضو خانه مطبوعات، یک رئیس دانشگاه و چهار تن دیگر دیده میشود که جرمشان به نقل از پلیس فتای مازندران، همکاری با شبکههای معاند خارجی و انتشار اخبار کذب بوده است.
حامیان خارجی متهمان دستگیرشده که در روز اول سعی کردند دستگیری مدیران کانال منتسب به خود را تکذیب کنند و عنوان میکردند از ما نیستند، در روز دیگر، به نوعی وابستگی آنان به خود را تأیید و سعی کردند با دروغ پردازی، صورت مسئله و اقدامات خرابکارانه عوامل خودفروخته را سرپوش گذارند.
جریان معاند با دروغ پردازی و طرح مسائلی نظیر اینکه متهمان به دلیل نقدپردازی علیه منع واردات واکسن کرونا، دستگیر شدند، سعی دارد بر اقدامات زشت و دور از شأن و اخلاق رسانهای این فریب خوردگان را سرپوش بگذارد، در حالی که این افراد با پرداختن به مسائل غیر رسانهای و حرفهای و انتشار تصاویر خصوصی مردم قصد عقده گشایی و باج گری داشتند و برخورد با این عوامل نفوذ، مطالبه جدی رسانههای انقلابی و مردم شهیدپرور مازندران است.
حسین زحمتکش فعال رسانهای مازندران و مسئول بسیج رسانه نکا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گاهی فرد ناآگاهانه عامل نفوذ میشود، گفت: همچنین برخیها عامدانه در این جریان قرار میگیرد تا کینههای خود را نسبت به آرمانهای انقلاب نشان دهند.
وی افزود: بررسی مطالب جریان و شبکه معاند در فضای مجازی که برخی عوامل آن در استان مازندران دستگیر شدند، نشان میدهد که هدف آنها، تخریب بچههای بسیجی و رسانههای انقلابی و مدیران ولایی بوده است و بیشتر به دنبال عقده گشایی بودند تا عقدهها را نسبت به نیروهای انقلاب در جایی تخلیه کنند.
بررسی مطالب جریان و شبکه معاند در فضای مجازی که برخی عوامل آن در استان مازندران دستگیر شدند، نشان میدهد که هدف آنها، تخریب بچههای بسیجی و رسانههای انقلابی و مدیران ولایی بوده است
وی با بیان اینکه جریان حق دارای طرفدار و مخالفانی است، افزود: نکته قابل تأمل اینجا است که چطور برخی از این عاملان نفوذ میتوانند در مراکز مهم و نهادی مانند خانه مطبوعات سر درآورند و چه کسانی اینها را تأیید کردهاند.
زحمتکش یادآور شد: کسانی که عقده جریانهای انقلابی را دارند و مطالب و نوشتههایشان سراسر دروغ، فرافکنی، تهمت و نارواگویی است اکنون خود را جریان مطالبه گر و نقاد معرفی میکنند.
این فعال رسانهای اظهار داشت: فعالان این جریان رسانهای معاند خارجی با بکارگیری از کلمات دور از شأن و زشت، سعی در عقده گشایی داشتند و اکنون که دستشان رو شد، تلاش میکنند بر اقدامات خرابکاران خود سرپوش گذارند.
وی گفت: محتوایی که در برخی فضاهای مجازی رسانهای و معاند به کار برده میشود مصداق جرم عمومی است زیرا هیچ وقت حرف حق با زبان بی نزاکتی و زشت به بار نمینشیند.
زحمتکش با عنوان اینکه این افراد و کانالهای معاند و عوامل خودفروخته، منافق به شمار میروند، گفت: این فریب خوردگان مانند ویروس مردم را مورد هجمه قرار میدادند.
همچنین سینا قربانی کارشناس ارشد رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تشکلهای صنفی مطبوعاتی یکی از تشکلهایی بوده است که در دورههای تاریخی کارایی و اثربخشی صنفی و سیاسی زیادی داشته است، با این حال این تشکلهای صنفی در فضای اجتماعی و سیاسی جامعه چه در شکلگیری و چه در تداوم و ماندگاری با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده است.
وی ادامه داد: یکی از آسیبهای پیش روی تشکلهای صنفی اهدافی است که برخی به جهت نفوذ و ایجاد تفکر غیر متعارف در آن صنف وارد میشوند و از اولین روزهای انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد نفوذ عدهای در تشکلات صنفی برای اجرای سیاستهای تهاجمی بودهایم.
تشکلهای رسانهای همواره مورد نفوذ عناصر غیرهمسو هستند
این کارشناس رسانه با تاکید بر اینکه تشکلهای رسانهای با توجه به کارکرد رسانه در سطح جامعه که یکی از مهمترین آن تنویر افکار عمومی است همیشه مورد نفوذ عناصر غیر همسو با حاکمیت بوده است، اظهار داشت: حضور افراد با سلایق گوناگون برای ارتقای صنف همیشه مورد استقبال بوده است اما در برهههای مختلف دیده شده است برخی با تفکری از پیش تعیین شده و بعضاً به عنوان عنصر نفوذی سرویسهای جاسوسی وارد صنوف مطبوعاتی میشوند تا از این طریق اطلاعات مد نظر سرویسهای جاسوسی را تهیه کنند.
قربانی خاطرنشان کرد: از سالهای گذشته که کاربران فضای مجازی به صورت چشم گیری افزایش یافته است، حضور عناصر نفوذ و تهاجم فرهنگی بیشتر دیده میشود زیرا این عناصر با نفوذ در تشکل صنفی دغدغههای صنفی را به نوعی غیر واقعی و با تکنیک پنهان سازی واقعیت به کانالهای معاند منتقل کرده و از این طریق قصد برهم زدن امنیت روانی اعضای آن تشکل را دارند.
مدیرعامل سابق خانه مطبوعات و رسانههای مازندران با اشاره به دستگیری یکی از اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات، بیان داشت: خبر دستگیری ۶ فرد در غرب مازندران از سوی پلیس فتا تأیید شد و قطعاً دادسرای عمومی و انقلاب استان با متهمین پرونده با قاطعیت برخورد میکند، اما آن چیزی که باید مورد اطلاع عموم مردم قرار گیرد این است که این متهمین بر اساس گفتههای پلیس فتا ارتباط با کانال معاند، نشر اکاذیب، افترا و هتک حیثیت افراد حقوقی و حقیقی داشتهاند.
وی تصریح کرد: قطعاً عنوان خبرنگار به فردی که با کانالهای معاند ارتباط دارد صدق نمیکند و افراد بازداشت شده خبرنگار نیستند بلکه افرادی هستند که توانستند برای رسیدن به اهداف خاص خود مدتی در یک یا چند رسانه نفوذ کنند که با هوشیاری ضابطین قضائی این افراد شناسایی شدند.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران نیز درباره پروژه نفوذ دشمنان، یکی از تکنیکهای نفوذ را که به شدت از سوی دشمن مورد استفاده قرار میگیرد، نفوذ اجتماعی دانست و ادامه داد: یکی از ابزارهای نفوذ اجتماعی، فضای مجازی و رسانه است، از اینرو رسانهها باید دانش و سواد رسانهای را بالا ببرند و قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشند.
یکی از ابزارهای نفوذ اجتماعی، فضای مجازی و رسانه است، از اینرو رسانهها باید دانش و سواد رسانهای را بالا برند و قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشند ساسان شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر پایبندی به اصول نظام اسلامی را مسئلهای مهم ذکر کرد و گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی از فعالان مجازی مجازی تن به یکسری درخواستهای رسانههای بیگانه میدهند و آن جریان در این افراد نفوذ میکنند.
وی خودفروختگی را از مصادیق نفوذ برشمرد و خواستار هوشیاری فعالان رسانهای شد و گفت: دشمن به واسطه توسل به ابزار رسانه و شبکه اجتماعی قصد نفوذ دارد و میخواهد فعالیتهای مختلفی را در کشور انجام دهد و میطلبد رسانهها و فعالان این عرصه هوشیار باشند زیرا انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی تاکنون با هجمههای مختلف دشمن روبرو بوده است.
این فعال رسانهای مازندران یادآور شد: هجمههای دشمنان همواره ادامه دارد و باید رسانهها با بالا بردن سواد رسانهای مقابل نفوذ دشمنان بایستند.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران به موج سواری رسانههای غربی درباره دستگیری برخی متهمان در مازندران اشاره و اضافه کرد: آنان تلاش میکنند به نفع خود از این مسائل بهره برند و خوشبختانه رسانهها و فعالان رسانهای ما نسبت به سایر کشورها بیشتر است و نشان میدهد که جریان رسانهای در کشور انقلابی است و هیچ وقت اجازه نمیدهد دشمن بخواهد از حوزه برخی افراد وطن فروش در رسانه نفوذ کند.
وی تاکید کرد: با خودفروشی برخی فعالان به اصطلاح مجازی مطمئناً دیگر افراد و فعالان رسانهای لطمه نخواهند خورد بلکه با قدرت هرچه تمام تر در راستای اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی نقش آفرینی خواهند کرد.
دروغ سیزده رسانههای غربی ادامه دارد
شیخی با عنوان اینکه باید مراقبت بیشتری کرد تا دشمن نتواند از طریق ابزار رسانه نفوذ کند، به دستگیری برخی معاندان و متهمان اشاره و اضافه کرد: اینکه رسانههای معاند نقد به منع واردات واکسن را دلیل دستگیری برخی مجرمان مجازی مطرح میکنند، صحت ندارد و این نشان دهنده دروغ پردازی بزرگ است و این موج سواری معاندان را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه شبکههای معاند خارجی به فعالان و رسانههای انقلابی که در راستای اصول و ارزشهای انقلاب گام برمی داشتند و قلم میزدند، هجمه میکردند، افزود: زمانی که نوامیس مردم توسط فضای مجازی معاند خارجی و توسط عوامل خودفروخته مورد توهین و تخریب قرار میگرفتند، این دایههای غربی کجا بودند و امروز با موج سواری قصد دارند، اقدامات هتاکانی که از جریان رسانهای سو ء استفاده کردهاند را سرپوش گذارند.
شیخی با بیان اینکه باید با کسانی که با ابزار رسانه قصد ضربه زدن به نظام و مردم را دارند، برخورد جدی شود، گفت: دشمن از بیسوادی برخی افراد استفاده میکند و لازم است همکاران رسانهای سواد رسانهای را بالا برند و خانه مطبوعات سعی میکند با بکارگیری از اساتید رسانه و همراهی بسیج رسانه، کلاسهای آموزشی برای جلوگیری از نفوذ دشمن برگزار کند.
وی با عنوان اینکه جریان اخیر بیش از همه به جریان رسانهای لطمه زده است، گفت: هیچ وقت رسانه به دنبال این نیست که بخواهد به کسی هتک حرمت کند و فعالیت شبکه مجازی معاند خارجی، هتاکانه بوده است.
عباس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دشمن همواره در پی نفوذ از مبادی مختلف از جمله رسانهها است، افزود: فعالان حوزه رسانه و افرادی که از وزارت ارشاد مجوز دارند، با همه گرایشهای سیاسی برای ارتقای نظام و اعتلای ارزشهای انقلاب تلاش میکنند.
وی افزود: سرلوحه کار تمامی فعالان رسانهای این است که به مسئولان و نظام در خدمت رسانی به مردم کمک کنند و عملکرد و خدمات خوبی را که نظام اسلامی داشته را منعکس کنند.
سرلوحه کار تمامی فعالان رسانهای این است که به مسئولان و نظام در خدمت رسانی به مردم کمک کنند و عملکرد و خدمات خوبی را که نظام اسلامی داشته را منعکس کند
وی با اینکه دشمن مترصد فرصتی است تا از ضریب نفوذ رسانه در جامعه به نفع خود بهره برد، یادآور شد: رسانهها ابزاری تأثیرگذار در جامعه هستند و فعالان رسانهای باید هوشیار باشند. اگر بتوانیم رسانهها را به تراز انقلاب برسانیم، با اطمینان خاطر میتوانیم نقش آفرینی کنیم.
زارع گفت: دشمن در تلاش است تا هر لحظه با ترفندهای مختلف با القای ناامیدی در جامعه به اهداف خود برسد و همه عزم را جزم کرده تا فضای یاس را در کشور طنین انداز کند، از این روز از مسائل اقتصادی، سیاسی، اشتغال و غیره برای رسیدن به اهدافش سوءاستفاده میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه به رغم همه مشکلات و مسائل و تحریمهای ناجوانمردانه با همراهی مردم و مسئولان در مهار کرونا خوش درخشیدیم، گفت: دشمنان این موضوع را برنمی تابند و سعی میکنند تداعی کنند ما در این موضوع ضعیف عمل کردیم.
زارع با اشاره به هجمهها و دروغ پردازیهای دشمن در فضای رسانهای درباره دستگیری برخی از فعالان فضای مجازی وابسته به غرب با اظهار اینکه رسیدگی به تخلفات و اتهامات این افراد توسط دستگاههای قضائی و ذیصلاح در دست بررسی است، افزود: این مسئله امنیتی بوده و رسیدگی و اتهام این افراد در حال بررسی است.
وی با عنوان اینکه دروغ پردازی رسانههای معاند درباره دستگیریهای اخیر برخی فعالان مجازی ناشی از کینه توزی است، افزود: این افراد متهم هستند و اینکه عنوان میکنند به دلیل نقد درباره منع واردات واکسن دستگیر شدهاند، دروغ است و صحت ندارد.
خبر دستگیری مدیران شبکههای مجازی معاند که اقدامات خرابکارانه ای داشتهاند، توسط دستگاههای امنیتی موجی از شادی و نشاط را در بین مردم ولایتمدار و فعالان رسانهای مازندران ایجاد کرده است چرا که این افراد طی سه سال گذشته با اقدامات خرابکارانه، دل خانوادههای مذهبی و ولایی را به درد آوردهاند و با انتشار تصاویر جعلی و خبرهای کذب، کانونهای گرم خانوادههایی را فروپاشیدند.
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