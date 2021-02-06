میدان دادن به جوانان هندبالیست قمی برای حضور در تیم های بزرگ

رضا سفیدگر در گفتگو با مهر با بیان اینکه بازی مقابل تیم دهدشت جذاب و قشنگ بود و در لحظات زیادی سوار بر بازی بودیم، گفت: تفاوت ما با تیم حریف عنصر تجربه بود که تیم جوان ما نتوانست با وجود شایستگی فراوان، دیدار را با پیروزی به پایان برساند.
سرمربی تیم هندبال پاس ناجا قم با اشاره به اینکه بازیکنان تیم ما بسیار در زمین مسابقه تلاش میکنند، افزود: جوانان بومی تیم ما در آینده حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت و قطعاً قمیها در فصلهای آینده در تیمهای مطرح به میدان خواهند رفت.
وی با تاکید بر اینکه در لیگ برتر امسال هدف تیم، ماندن در لیگ برتر بود، ادامه داد: خدا را شاکریم که در لیگ برتر باقی ماندیم و در بازیهای سال آینده نیز میتوانیم به عنوان نماینده قم شرکت کنیم.
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