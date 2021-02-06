بازگشت طرح شفافیت به صحن علنی/ بی توجهی دولت به نظرات تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی جمعه شب در ششمین شب از جشن‌های دهه فجر انقلاب اسلامی در مسجد چهارمردان قم، از کاهش ارزش پول ملی، بی ثباتی حاکم در کشور، بیماری کرونا، بی عملی یا بدعملی دولت و کینه‌توزی دشمنان منطقه‌ای و جهانی به عنوان شرایط خاص کشور در زمان شروع کار مجلس یازدهم، نام برد و گفت: در مجلس یازدهم از ابتدا به دنبال تکیه بر توان داخل، استفاده از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی، ایجاد ثبات و حل مساله کسری بودجه دولت بودیم.

بی توجهی دولتی‌ها به نظرات بخش‌های تخصصی

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، دعوت مردم به بورس توسط رئیس جمهور را موجب از بین رفتن سرمایه مردم دانست و گفت: دولت با این کار، وضعیت سختی ایجاد کرد و اعتماد مردم به نظام را خدشه دار کرد.

وی با اشاره به کسری بودجه سنگین دولت در سال‌های گذشته گفت: دولت با شعارهای توخالی، بودجه را با هزینه‌های غیرواقعی بست و متأسفانه مجلس قبل هم تصویب کرد؛ ولی امروز ما با حساب و کتاب در مقابل بودجه اشتباه دولت ایستادیم و دولت جیغ می‌کشد که چرا تأیید نمی‌کنید؟

زاکانی با اشاره به فسادهای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، تقسیم ثروت موجود در کشور بین عموم مردم و محروم نماندن خانواده‌ها را از دیگر اهداف مجلس کنونی دانست و گفت: طرح معیشتی، طرح ساخت مسکن، مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس و دیگر سیاست‌های کمیسیون تلفیق در راستای همین اهداف است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان سیاست‌های غلط دولت و ایجاد گرانی در زمینه‌های مختلف، گفت: بخش تخصصی دولت، نتایج این سیاست‌ها را پیش بینی می‌کرد ولی خود دولت بدون اهمیت، کار خود را پیش می‌برد ولی با راه اندازی تولید و صادرات، هنوز می‌توان مساله کار و معیشت مردم را حل کرد.

قدرت موشکی ایران توهمات آمریکایی‌ها را از بین برد

زاکانی با اشاره به اینکه در حوزه سیاست خارجی و فرهنگ و اجتماع نیز وضع مناسبی نداشتیم، گفت: عده‌ای به صراحت ترامپ و آمریکا را جدای از یکدیگر می‌دانستند و با دروغ، برای بزک کردن آمریکا تلاش می‌کردند.

وی قدرت موشکی ایران را بازدارنده و از بین برنده توهمات دولتمردان آمریکا دانست و با اشاره به اینکه سیاستمداران آمریکایی فقط زبان قدرت را می‌فهمند، گفت: امروز آن شخصی که دوره موشک را پایان یافته و دنیای فردا را دنیای مذاکره می‌دانست، نیست تا قانون جنگل را در دنیا ببیند و بداند که دنیا، دنیای موشک است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به همکاری‌های مجلس با دولت گفت: این همکاری به معنای تبعیت مجلس از دولت نیست اما متأسفانه افرادی در درون دولت تصور دیگری دارند که باعث تشتت و اختلاف شده‌؛ مجلس وظیفه دارد برای دولت مسیر حرکت را معین کند مثلاً برای مقابله با زورگویی آمریکایی‌ها طرح راهبردی لغو تحریم‌ها را تصویب کردیم.

بودجه پیشنهادی دولت، سیاسی بود

وی با اشاره به سیاسی بودن بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ گفت: ما در بحث بودجه با یک بسته شبیه به کاریکاتور از طرف دولت مواجه بودیم و تصمیم گرفتیم جلوی آن بایستیم؛ آیا رئیس جمهور و افرادش جرأت مناظره در این بحث را دارند؟

زاکانی با اشاره به اینکه در بحث بودجه آقای روحانی از رهبر معظم انقلاب درخواستی پیرامون صندوق توسعه ملی کرد، گفت: مقام معظم رهبری در پاسخ به این درخواست، شروطی را مطرح کردند و اولین حرکت اصلاحی را در زمینه اصلاح بودجه انجام دادند لذا ما با هماهنگی شورای نگهبان، روند اصلاح بودجه را آغاز کردیم.

وی همت مضاعف از جانب نمایندگان مجلس، هنر حرف زدن و آگاه کردن مردم و ایستادگی مجلس در برابر خطاهای دولت را لازمه اقدام برای اصلاح بودجه دانست و گفت: به همت کمیسیون تلفیق، حدود ۶۰ درصد از بودجه اصلاح شد ولی متأسفانه از طرفی هنوز ۴۰ درصد نیاز به اصلاح بود و از طرفی در طول ایام اصلاح بودجه، آن هنر حرف زدن با مردم اتفاق نیفتاد لذا بودجه در مجلس رد شد.

شفافیت باید خود مجلس شروع شود

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب نشدن طرح شفافیت آرا در مجلس گفت: مجلس در اینباره ضرر کرد و باید جبران کند؛ اگر مجلس می‌خواهد کشور را اصلاح کند باید ابتدا خودش را اصلاح کند لذا ما این طرح را با ۶۰ امضا به دستور بازمی گردانیم.

وی با اشاره به دو رویی بعضی مسئولین در جلسات خصوصی و در رسانه‌ها، مهمترین انتخاباتی را که گفتمان کشور را تغییر می‌دهد، انتخابات ریاست جمهوری دانست و گفت: متأسفانه عده‌ای فرهنگ و اقتصاد و امنیت کشور را گروگان گرفته‌اند و قصد کنار رفتن ندارند؛ ما می‌توانستیم در سال ۹۲ جلوی این فاجعه را بگیریم ولی متأسفانه مقصر خودمان هستیم.

زاکانی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی جبهه انقلاب برای ریاست جمهوری گفت: راه اندازی جریان خدمتگزاری به مردم، شکل‌گیری جبهه متحد انقلابی، ایجاد جبهه گفتمانی برای گفتگو با مردم، معرفی و حمایت از یک کاندیدای انقلابی و تشکیل جبهه کاری بر اساس شایسته سالاری مواردی است که باید برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.