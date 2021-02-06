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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۳۵

مدیر پیش‌بینی هواشناسی یزد:

یزد سردتر می‌شود/ بارش‌های پراکنده در راه است

یزد سردتر می‌شود/ بارش‌های پراکنده در راه است

یزدـ مدیر پیش‌بینی هواشناسی یزد از کاهش دمای هوای یزد در هفته جاری خبر داد و گفت: کاهش دما از روز یک‌شنبه محسوس خواهد شد.

سیدعباس میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوای امروز (شنبه) یزد در گرمترین ساعات ۲۰ درجه و در سردترین ساعات به هفت درجه می‌رسد، اظهار داشت: طی روزهای آینده با کاهش چهار تا شش درجه‌ای دما در بسیاری از نقاط استان مواجه خواهیم بود.

وی عنوان کرد: هوای یزد امروز ابری همراه با وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک است و احتمال بارش پراکنده و رعد و برق به ویژه در ارتفاعات وجود دارد.

میرحسینی ادامه داد: تا روز دوشنبه همین شرایط آب و هوایی در اغلب مناطق استان حاکم است اما دمای هوا نیز کاهش خواهد یافت.

مدیر پیش‌بینی هواشناسی یزد یادآور شد: طی روزهای آینده، بافق گرمترین نقطه استان یزد است که دمای هوا در آن حداکثر به ۲۵ درجه می‌رسد و گاریز سردترین نقطه استان است که دمای هوا در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه به ۵- درجه نیز خواهد رسید.

کد مطلب 5139791

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