طرح کاداستر در یک میلیون هکتار از اراضی ملی گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم لطفی شامگاه جمعه در گفتگوی خبری اظهار کرد: اداره کل منابع طبیعی گلستان در سال ۹۹ تعداد ۲۶ طرح آبخیزداری با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان را افتتاح می‌کند.

وی افزود: در عملیات آبخیزداری در استان تا سال ۹۹ حدود ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی سطح استان به پایان رسیده و عملیات ۳۰۰ هزار هکتار هم آغاز شد.

لطفی بیان کرد: همچنین طرح کاداستر یک میلیون هکتار از اراضی ایجاد شده و بنا داریم تا دو ماه بعد از سال تمام حدنگاری ها به اتمام برسد.

طبق گفته سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان قریب ۷۰۰ هزار هکتار کاداستر در سال ۹۹ انجام شده است.

وی بیان کرد: در زمینه افزایش پوشش گیاهی اراضی مرتعی هم قدم‌های خوبی برداشته شده و تجهیز پاسگاه‌ها و محدوده های حفاظتی، نصب میله‌های شاخص در ۱۵۰ کیلومتر، ایجاد کانال های حفاظتی در طول ۴۰۰ کیلومتر، خرید تجهیزات و تجهیز شبکه رادیویی و بی سیم، تجهیز ۲۳ دستگاه آتش نشانی کوچک و چابک، ۳۳ دستگاه ماشین کمک دار برای حفاظت از جنگل ها، تأمین ۱۰ دستگاه تراکتور و بیل بکهو، آموزش به دو هزار و ۵۰۰ نفر از همیاران در قالب نیروهای ۲۲ نفره برای اطفاء حریق از جمله اقدامات ما است.

لطفی ادامه داد: در مقابله با آفات و بیماری در جنگل ها، اقدامات خوبی در زمینه آفت شب پره شمشاد و سایر آفات انجام شده است.