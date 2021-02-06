علیرضا خندان رو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: میزان بارندگی در خراسان‌جنوبی از ابتدای سال زراعی تاکنون حدود ۳۲.۴ میلی‌متر بوده که نسبت مشابه سال قبل حدود ۵۲ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: میزان بارندگی از ابتدای مهرماه تاکنون نسبت به بلندمدت نیز ۱۱ درصد کاهش داشته است.

امید به باران‌های بهاری

خندان رو با بیان اینکه پیش‌بینی کاهش بارندگی در دی و بهمن را داشتیم، افزود: در حال حاضر نیز پیش بینی هواشناسی بر این است که از اواسط اسفندماه به بعد شرایط بارندگی در خراسان‌جنوبی به نسبت بهبود یابد.

وی گفت: بیشترین کاهش بارندگی ما مربوط به ایستگاه قاین با کاهش ۵۰ درصدی بارندگی نسبت به بلندمدت بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در خراسان‌جنوبی بارش‌ها عمدتاً رگباری شده است، اظهارکرد: علاوه بر رگباری شدن بارش‌ها، فصل بارندگی نیز به اسفند و بهار شیفت پیدا کرده است که دلیل آن نیز تغییر اقلیم است.

خندان رو با اشاره به آسیب‌های بارندگی‌های رگباری بیان‌کرد: بارندگی‌های بهاری عمدتاً به همراه خود سیلاب و روان آب دارند که یکی از نگرانی‌های چند سال اخیر در فصل بارندگی است.

۸۷ درصد مساحت خراسان‌جنوبی متأثر از خشکسالی است

وی با بیان اینکه ۸۷ درصد مساحت خراسان‌جنوبی متأثر از خشکسالی است، ادامه‌داد: ۱۳ درصد مساحت استان در شرایط نرمال قرار دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: ۲۵ درصد مساحت استان تحت تأثیر خشکسالی ضعیف، ۴۸ درصد خشکسالی متوسط، ۱۰ درصد خشکسالی شدید و چهار درصد نیز متأثر از خشکسالی بسیار شدید است.

خندان رو با بیان اینکه بدترین شرایط خشکسالی را در شهرستان طبس داریم، اظهارکرد: ۹۸ درصد مساحت این شهرستان تحت تأثیر خشکسالی قرار دارد و در سال‌های اخیر تعداد روزهای همراه با گرد و غبار آن افزایش یافته است.