دستگیری ۷ نفر از عاملان نزاع دسته جمعی در چرداول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، مظفر مهدی خانی اظهار کرد: شب گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در باشگاه ورزشی محله زمان شهر آسمان آباد، بلافاصله مأموران انتظامی به محل درگیری اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد عده‌ای از جوانان به دلایل مسابقات ورزشی، اقدام به منازعه کرده‌اند، که در اثر این درگیری ۲ نفر مصدوم شدند.

سرهنگ مهدیخانی ادامه داد: در جریان مداوای مصدومین در بیمارستان شهر سرابله، همراهان عاملان نزاع در محل بیمارستان، مجدداً اقدام به منازعه کردند، و بلافاصله از محل متواری شدند.

وی با بیان اینکه هم اکنون امنیت و آرامش در محل برقرار است، گفت: با دستور ویژه فرمانده انتظامی استان و با هماهنگی مقام قضایی، دستگیری عاملان منازعه در دستورکار پلیس قرار گرفت.

مهدی خانی افزود: با نظارت میدانی فرمانده انتظامی استان و گسترش چتر اطلاعاتی با همکاری پلیس امنیت انتظامی استان هفت نفر از عاملان اصلی نزاع درگیری بیمارستان و باشگاه ورزشی شهر آسمان آباد، دستگیر و مقادیری آلات جرم از مخفیگاه آنان کشف شد.