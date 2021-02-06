سپاه از برنامه های پدافند غیرعامل در استان ایلام حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی عصر جمعه در دیدار با سردار مطیعی معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور که با حضور رئیس پدافند غیرعامل وزارت نفت، مدیرعامل پالایشگاه گاز استان و مدیرکل پدافند غیرعامل استان برگزار شد، بر نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در افزایش اقتدار ملی تاکید کرد و اظهار کرد: باید به درستی نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در بین مسئولان و هم در بین مردم تبیین شود.

وی در ادامه با عنوان این مطلب که امروز موضوع پدافند غیرعامل در نگاه مسئولان مغفول مانده است، افزود: هرچقدر در پدافند غیرعامل قوی باشیم به همان اندازه برای دشمن عامل بازدارندگی ایجاد خواهد شد.

فرمانده سپاه استان بر لزوم ایجاد ملاحظات پدافند غیرعامل در اجرای زیرساخت‌ها تاکید کرد و گفت: اگر پروژه‌ای با نگاه پدافند غیرعامل اجرا شود ضمانت و امنیت آن طرح بالا از می‌رود.

وی در ادامه افزود: لازم است به تناسب ضرورت پدافند غیرعامل در حوزه‌های مختلف فرایند آموزش نیز تقویت شود.

فرمانده سپاه استان ایلام از اعلام آمادگی سپاه و بسیج در مشارکت و اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: سپاه و بسیج همیشه آماده است از اقتدار و امنیت استان و کشور به شایستگی دفاع کند و در هر برنامه‌ای در این زمینه پیشگام خواهد بود.

وی افزود: برای آمادگی بیشتر در حوزه پدافند غیرعامل لازم است مانورهای و رزمایش‌های بیشتری اجرا شود.

سردار شاکرمی با عنوان این مطلب که سپاه و بسیج در حوزه‌های مختلف پدافند غیرعامل چون زیستی، مرزی و بیوتروریسم نقش آفرینی می‌کند، گفت: از امور پدافند غیرعامل استان حمایت می‌کنیم.

اجرای رزمایش مشترک بین سازمان پدافند غیرعامل کشور و سپاه استان

در ادامه این نشست معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن تقدیر از نقش سازنده سپاه در مباحث پدافند غیرعامل، عنوان کرد: از آنجا که استان ایلام یکی از استان‌های مهم مرزی کشور است و از طرفی زیرساخت‌های مهمی در حوزه انرژی دارد، اجرای ملاحظات پدافند غیر عامل در این منطقه از کشور یک ضرورت انکار نشدنی به شمار می‌رود.

سردار محمدعلی مطیعی، خواستار اجرای رزمایش مشترک بین سازمان پدافند غیرعامل کشور و سپاه استان شد و تصریح کرد: در راستای بالا بردن سطح آمادگی پدافند غیرعامل در استان و در راستای صیانت و حفاظت از زیرساخت‌های مهم استان نیازمند اجرای رزمایش‌ها و همایش‌های تخصصی در این حوزه هستیم که در این راستا کمک و همکاری مجموعه دستگاه‌ها به ویژه سپاه پاسداران استان حائز اهمیت است.