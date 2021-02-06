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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۴۴

در معاملات دیشب؛

برنت معاملات هفته را در آستانه ۶۰ دلاری شدن به پایان رساند

برنت معاملات هفته را در آستانه ۶۰ دلاری شدن به پایان رساند

قیمت نفت خام در معاملات دیشب با امید به ریکاوری اقتصادی جهان و تداوم کاهش تولید اوپک پلاس، در آستانه ۶۰ دلاری شدن بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت خام در معاملات دیشب با امید به ریکاوری اقتصادی جهان و تداوم کاهش تولید اوپک پلاس، در آستانه ۶۰ دلاری شدن بسته شد.

دیروز در شروع معاملات روز جمعه، قیمت برنت به بالاترین سطح یکسال اخیر رسید و خیز خود برای ۶۰ دلاری شدن آغاز کرد.

همچنین قیمت‌های نفت خام با رکوردشکنی بازارهای سهام آمریکا در انتظار بسته مالی جدید این کشور، تقویت شدند.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۰.۸۵ درصد رشد کرد و در ۵۹.۳۴ واحد بسته شد.

قیمت نفت برنت این هفته ۶ درصد جهش کرد و به ۶۰ دلار نزدیک شد. آخرین باری که قیمت نفت برنت به ۶۰ دلار رسید هنوز پاندمی کرونا آغاز نشده بود.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا هم ۱.۳۴ درصد جهش کرد و در ۵۷.۰۷ دلار بسته شد.

کد مطلب 5139838

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