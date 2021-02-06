قیمت جهانی طلا و نقره جهش کرد/ هر اونس طلا ۱۸۱۱ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت جهانی طلا و نقره در معاملات دیشب، جمعه، پس از آن جهش کرد که گزارش اشتغال جدید آمریکا ناشی از تشدید پاندمی کرونا، ناامیدکننده بود و باعث افت دلار شد.
گزارش اشتغال ماه ژانویه آمریکا دیشب توسط وزارت کار این کشور منتشر شد که نشان میداد عملکرد بازار این کشور به حد مورد انتظار نرسیده است. این گزارش باعث شد تا احتمال تصویب سریعتر بسته مالی جدید آمریکا افزایش یافته و دلار افت کند.
قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات گلد، ۱.۰۷ درصد جهش کرد و به ۱٫۸۱۱.۶۲ دلار بازگشت.
قیمت پیشخرید هر اونس طلای آمریکا ۱.۳۴ درصد جهش کرد و به ۱٫۸۱۵.۲۶ دلار رسید.
قیمت خرید نقدی هر اونس نقره در بورس نیویورک ۳.۰۵ درصد جهش کرد و به ۲۷.۰۴ دلار رسید.
افت ارزش دلار باعث میشود قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری کاهش یافته و تقاضا برای آن بالا برود.
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